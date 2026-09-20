ME siatkarzy. Niespodzianka w Sofii i pewny awans Polaków

Kto zagra w ćwierćfinale mistrzostw Europy?

Siatkarze Rumunii pokonali w Sofii reprezentację Ukrainy 3:0 i awansowali do ćwierćfinału ME siatkarzy. Porażka ukraińskiej kadry jest dużym zaskoczeniem, ponieważ przed tym spotkaniem zajmowali oni dziesiąte miejsce w światowym rankingu, podczas gdy ich rywale plasowali się na dwudziestej piątej pozycji. Niedzielne spotkanie od początku nie układało się po myśli faworytów. Choć w trzecim secie Ukraińcy mieli piłki setowe, ostatecznie pożegnali się z turniejem.

W fazie grupowej podopieczni trenera Raula Lozano zajęli drugie miejsce w grupie B, wygrywając między innymi 3:1 z Bułgarią. Teraz Rumuni zmierzą się z Francją, która gładko wyeliminowała Portugalię wynikiem 3:0. Obie ekipy rywalizowały już ze sobą w grupie D. Wówczas rumuńscy zawodnicy niespodziewanie pokonali podwójnych mistrzów olimpijskich 3:2. W innych niedzielnych meczach Finlandia wygrała z Grecją 3:2, a Włochy pokonały Danię 3:0, i to właśnie ci triumfatorzy zagrają ze sobą w środę.

Kiedy Polska zagra swój mecz?

W sobotnich spotkaniach 1/8 finału reprezentacja Polski odniosła pewne zwycięstwo nad Łotwą 3:0. Z kolei siatkarze z Niemiec sprawili sporą niespodziankę, pokonując po tie-breaku wicemistrzów świata, Bułgarów. Biało-czerwoni zmierzą się z niemiecką drużyną w ćwierćfinale we wtorek. W poniedziałek w Turynie zaplanowano dwa ostatnie mecze tej fazy rozgrywek, w których Belgia stanie do walki z Czechami, natomiast Słowenia zagra z Serbią.

Decydujące mecze o medale europejskiego czempionatu zostaną rozegrane w Mediolanie. Półfinały turnieju zaplanowano na 25 września. Dzień później odbędzie się wielki finał oraz spotkanie o brązowy medal. Kibice mogą spodziewać się ogromnych emocji, ponieważ faza pucharowa od samego początku obfituje w nieoczekiwane rozstrzygnięcia i wyrównane, zacięte pojedynki.