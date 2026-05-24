Od 15000 do 30000 Pascali mocy ssącej. iRobot prezentuje najbardziej zaawansowane i zróżnicowane portfolio Roomba® w historii marki

Nowa generacja robotów iRobot powstała w oparciu o realne doświadczenia użytkowników, pokazujące, że skuteczne sprzątanie wymaga nie tylko dużej mocy, ale również inteligentnej konstrukcji i precyzyjnej nawigacji. Kilka modeli ma średnicę mniejszą nawet o 25% w porównaniu z poprzednimi generacjami. Dzięki temu roboty mogą sprzątać głębiej pod sofami, łóżkami i szafkami – docierając do przestrzeni o prześwicie zaledwie 9 cm – przy zachowaniu wysokiej wydajności i pełnego pokrycia powierzchni.

Rezultatem jest portfolio oferujące znaczące usprawnienia w zakresie wydajności i automatyzacji, bez konieczności dostosowywania domu do sprzętu. iRobot postawił na roboty, z którymi łatwiej się żyje, którym łatwiej zaufać i które lepiej odpowiadają potrzebom nowoczesnych mieszkań – przybliżając zaawansowaną technologię sprzątania do codziennego życia.

Kompaktowa technologia do utrzymania porządku

Zaprojektowana z myślą o mieszkaniach, mniejszych domach i gospodarstwach domowych nastawionych na proste codzienne zachowanie porządku, Roomba® 115 Combo koncentruje się na tym, co najważniejsze, łącząc niezawodne odkurzanie z inteligentną nawigacją w kompaktowych konstrukcjach. Robot ma niespełna 8 cm wysokości i średnicę poniżej 30 cm (bez wysuniętej nakładki mopującej). Dzięki dużej mocy ssącej - do 15 000 Pa oraz mniejszym gabarytom umożliwia sprzątanie pod meblami, gdzie często gromadzi się brud. Ten model został zaprojektowany tak, aby dyskretnie utrzymywać podłogi w nienagannym porządku, w czym pomagają ruchoma nakładka mopująca oraz ruchoma szczotka boczna.

Dla gospodarstw domowych szukających niezawodnego, niewymagającego obsługi robota, który cicho utrzymuje podłogi w czystości bez zbędnej złożoności, oraz dla tych, którzy chcą automatyzacji łatwo wpisującej się w codzienną rutynę, Roomba® 115 Combo stanowi pewny krok naprzód w rodzinie Roomba®.

Bezkompromisowa czystość, zaprojektowana tak, by nie przeszkadzać

Dla gospodarstw domowych z większą przestrzenią lub większymi wymaganiami dotyczącymi sprzątania, Roomba® Max zapewnia najbardziej zaawansowaną wydajność sprzątania.

Roomba® Max 715 i 775 oferują moc odkurzania do 30 000 Pascali, wyspecjalizowane dwie gumowe szczotki główne, które usprawniają zbieranie sierści zwierząt z różnych powierzchni oraz ulepszoną filtrację i szczelne worki z włókna węglowego, które ograniczają nieprzyjemne zapachy.

Model 775 Combo wyposażono w zaawansowany system mopowania wałkiem z technologią PerfectEdge, dzięki któremu robot sprząta dokładniej wzdłuż ścian i w narożnikach. Model ten posiada stację dokującą AutoWash™, która automatycznie opróżnia pojemnik na brud po skończonym cyklu, pierze wałek mopujący gorącą wodą oraz suszy go gorącym powietrzem. Całe doświadczenie sprzątania zostało zaprojektowane tak, aby przebiegało w pełni autonomicznie i utrzymywało podłogi w stałej, higienicznej czystości nawet w domach o większych wymaganiach.

Cała nowa gama będzie obsługiwana przez aplikację Roomba Home, zapewniającą kontrolę nad sprzątaniem, mapowaniem i ustawieniami pracy robotów. Sama aplikacja również jest stale rozwijana, aby wraz z kolejnymi aktualizacjami jeszcze lepiej wspierać automatyzację sprzątania i personalizację pracy urządzeń. Nowe portfolio ma pokazać, że Roomba® nie jest dziś jednym produktem dla wszystkich, ale całą rodziną robotów dopasowanych do różnych domów, budżetów i poziomów automatyzacji.

Nowe modele iRobot Roomba będą sukcesywnie pojawiały się w sprzedaży detalicznej na przełomie najbliższych tygodni.

*Zamieszczone w tekście materiały graficzne są wizualizacjami, w związku z czym rzeczywisty wygląd produktów może się różnić.