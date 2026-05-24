Nowości w coffee barach Tchibo: króluje pistacja

Pistacjowe Cappuccino oraz Iced Matcha Latte to idealni kompani do spędzania czasu wiosną. Obie opcje sprawdzą się podczas długich spacerów po mieście (w wariancie na wynos), a także chwil wytchnienia z książką – czy to w coffee barze, czy w miejskim parku – w zależności od preferencji (i pogody).

Pistacja i matcha to już dobrze znane smaki. Ich zielony kolor kojarzy nam się zarówno z wiosną, jak i z lekkością i świeżością. Świetnie rezonują one także z aktualnymi oczekiwaniami konsumentów. Projektując wiosenną ofertę, w której stawiamy m.in. na sezonowość, postanowiliśmy je połączyć. Tak, by zarówno miłośnicy klasyki, jak i konsumenci spragnieni orzeźwienia w nowym wydaniu znaleźli w menu coś dla siebie – mówi Joanna Chodakiewicz, Senior Brand Manager Tchibo w Tchibo Warszawa.

Dla każdego coś pistacjowego

Pełny i bogaty smak wysokiej jakości kremu pistacjowego stał się punktem wyjścia do opracowania dwóch nowych receptur. Tchibo zdecydowało się go połączyć zarówno z aromatycznymi ziarnami kawy, jak i lubianą japońską herbatą.

Matcha od momentu wprowadzenia do sieci Tchibo bije rekordy popularności. Teraz jest dostępna w akompaniamencie subtelnego smaku pistacji, w opcji na zimno. Pistacjowa Iced Matcha Latte to idealna propozycja dla poszukujących orzeźwienia lub alternatywy dla kawy. Świeża i harmonijna opcja świetnie sprawdzi się w ciepłe, wiosenne dni.

Fani kawowej klasyki powinni zwrócić uwagę na Pistacjowe Cappuccino. To napój powstały na bazie aromatycznego espresso, zbalansowany delikatną orzechową nutą. Aksamitne, kremowe Cappuccino, dostępne na ciepło, to idealny wybór dla kawoszy – wciąż ze świeżym charakterem.

Obie nowości dostępne są we wszystkich lokalach Tchibo z coffee barem w maju lub do wyczerpania zapasów. Wiosennym zmianom w menu towarzyszy kampania marketingowa obejmująca m.in. komunikację w mediach społecznościowych czy innych kanałach własnych Tchibo. Oferta jest promowana również w punktach stacjonarnych.