Tej wiosny rządzi jeans. Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale o tym wie

Trend ten doskonale odczytała Małgorzata Rozenek-Majdan, która po raz kolejny udowodniła, że potrafi łączyć aktualne tendencje z wygodą i codziennym luzem. Jej stylizacja oparta na denimie przyciąga uwagę nie krzykliwością, a przemyślaną prostotą. Luźna, jeansowa koszula w oversize’owym fasonie oraz dopasowane elementy garderoby tworzą spójną całość, która idealnie wpisuje się w aktualne trendy.

Jeansowy total look

W tym sezonie projektanci stawiają na denim od stóp do głów. Jeansowe koszule noszone jako lekkie kurtki, szerokie spodnie z wysokim stanem, długie spódnice i warstwowe zestawy to absolutny hit wiosny. Kluczowe są fasony, które nie krępują ruchów, oraz jasne, sprane odcienie niebieskiego, ale coraz częściej pojawia się też surowy granat i denim w wersji "raw".

Jeansowy styl - hit wiosny 2026

Stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan pokazuje, że jeans świetnie sprawdza się nie tylko w casualowych zestawach, ale również w bardziej dopracowanych, miejskich lookach. To dowód na to, że denim jest niezwykle uniwersalny. Można go nosić zarówno na co dzień, jak i w bardziej stylowych, instagramowych odsłonach. Wystarczy odpowiedni krój i świadome zestawienie elementów.

Eksperci modowi podkreślają, że wiosna 2026 należy do jeansu, bo odpowiada na potrzebę wygody, luzu i autentyczności. Po sezonach pełnych dopasowanych krojów i sztucznego przepychu wracamy do naturalności i rzeczy, które dobrze znamy. Jeans idealnie wpisuje się w ten klimat, jest ponadczasowy, praktyczny i zawsze na czasie.

Jeśli więc zastanawiasz się, w co zainwestować tej wiosny, odpowiedź jest prosta: denim. Jedna dobrze skrojona koszula, klasyczne jeansy albo odważny total look wystarczą, by wyglądać modnie i świeżo. A jak pokazuje przykład Małgorzaty Rozenek-Majdan, jeans wcale nie musi być nudny. Wręcz przeciwnie, tej wiosny to on gra pierwsze skrzypce.