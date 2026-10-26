Nie tylko nostalgia. Dlaczego Polacy wracają do domowych smaków

Ten zwrot ku przeszłości widać w naszych codziennych wyborach kulinarnych. Coraz częściej szukamy prostych, autentycznych dań przygotowywanych od podstaw – takich, które nie tylko dobrze smakują, ale też przywołują konkretne wspomnienia. Dla 70% Polaków niektóre potrawy mają właśnie taką moc – wywołują silne emocje i przypominają ważne momenty z przeszłości. Co więcej, 67% badanych przyznaje, że smak potrafi przenieść ich myślami do konkretnego miejsca lub czasu1 .

Jednym z najbardziej symbolicznych smaków domowej kuchni pozostaje makaron. Ręcznie wyrabiany, wałkowany na cienkie ciasto i krojony w długie nitki przez lata był nieodłącznym elementem wielu rodzinnych obiadów. Dziś jednak nie zawsze mamy czas, by odtwarzać wszystkie etapy jego przygotowania dokładnie tak, jak robiły to wcześniejsze pokolenia. Coraz częściej szukamy więc rozwiązań, które pozwalają zachować charakter gotowania od podstaw, ale jednocześnie lepiej wpisują się w codzienne tempo życia.

Smak, do którego łatwo wrócić

Philips Pasta Maker z serii 7000 HR2665/96 pozwala przygotować świeży makaron bez żmudnego wyrabiania i wałkowania ciasta. Urządzenie samo miesza, wyrabia i formuje makaron, który może być gotowy w niecałe 10 minut. Dzięki temu łatwiej wrócić do smaków znanych z rodzinnego domu, nawet jeśli na co dzień brakuje nam czasu na przygotowywanie makaronu od podstaw.

Dołączone do urządzenia 10 tarcz formujących pozwala przygotować makaron w różnych kształtach – od spaghetti, tagliatelle czy fettuccine po penne, pappardelle, lasagne, muszelki czy paccheri. Możliwości urządzenia nie kończą się jednak na makaronie. Dzięki funkcji mieszania Pasta Maker może również pomóc w przygotowaniu ciasta na pizzę, chleb czy inne domowe wypieki.

Nowoczesne podejście do tradycji nie musi jednak oznaczać rezygnacji z kreatywności. Domowy makaron daje pełną kontrolę nad składnikami i pozwala eksperymentować nie tylko ze smakiem, ale również z kolorem. Dodając do ciasta np. sok z buraka, możemy przygotować intensywnie różowy makaron, a dzięki szpinakowi – jego zieloną wersję. To prosty sposób, by klasyczne danie zyskało zupełnie nowy charakter i efektownie prezentowało się na talerzu. Więcej inspiracji, w tym przepisów na kolorowe makarony i inne nieoczywiste warianty domowych dań, można znaleźć w bezpłatnej aplikacji HomeID.

Dziś powrót do smaków dzieciństwa nie musi oznaczać gotowania dokładnie tak, jak robiły to nasze mamy czy babcie. Coraz łatwiej połączyć to, co dobrze znamy i lubimy, z rozwiązaniami dopasowanymi do współczesnego tempa życia. Tym bardziej że dla 72% z nas jedzenie kojarzące się z domem i rodzinnymi wspomnieniami ma też dodatkową wartość – po prostu poprawia nam nastrój1 .