Nie tylko kanapka! Jak skomponować śniadaniówkę, aby dziecko naprawdę zjadło?

Zacznij od tego, co dziecko naprawdę lubi

Nawet najlepiej skomponowana śniadaniówka nie spełni swojej roli, jeśli wróci do domu niezjedzona. Dlatego przygotowując przekąski do szkoły, warto brać pod uwagę upodobania smakowe dziecka i wybierać takie produkty, które łączą ulubione smaki z wartościami odżywczymi ważnymi dla rodziców.

Aby uniknąć rozczarowań, dobrym pomysłem może być zaangażowanie dziecka w wybór poszczególnych elementów śniadaniówki – np. owocu, warzywa czy rodzaju przekąski. Dzięki temu łatwiej skomponować zestaw, który będzie zarówno atrakcyjny, jak i pożywny.

Zadbaj o różnorodność

Kanapka jako codzienne drugie śniadanie? Niekoniecznie. Lepszym pomysłem będzie połączenie kilku różnych produktów, które urozmaicą szkolny posiłek. W śniadaniówce powinny się znaleźć np. przekąski zbożowe, warzywo, owoc oraz źródło białka.

Intensywne dni spędzone w szkolnej ławce, na zajęciach sportowych, wycieczkach czy podczas zabawy wymagają od dzieci energii i koncentracji. Z tego względu ich codzienna dieta powinna być odpowiednio zbilansowana i dostarczać niezbędnych składników odżywczych. Jednym z nich jest białko, które jest potrzebne m.in. do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu oraz utrzymania zdrowych kości i mięśni, dlatego warto uwzględniać jego źródła w codziennych posiłkach dziecka.

Zwróć uwagę na skład

Przy wyborze produktów dla dzieci znaczenie ma nie tylko ich smak, ale również skład oraz wartości odżywcze. Dlatego przed zakupem produktu warto dokładnie przeczytać etykietę, zwracając uwagą m.in. na zawartość białka, soli, tłuszczu oraz obecność innych składników i ich rodzaj. Dzięki temu łatwiej dobrać produkty, które realnie uzupełnią dziecięcą dietę.

Przykładem przekąski stworzonej z myślą o zaspokajaniu niezbędnych potrzeb najmłodszych są Gryzzale od marki Tarczyński. To mięsne przekąski o wysokiej zawartości białka, przygotowane z naturalnych składników, bez dodatku barwników, fosforanów i glutaminianów. Ich dodatkową zaletą jest obniżona zawartość soli i tłuszczu. Gryzzale są dostępne w dwóch wariantach smakowych: z szynki z cielęciną oraz z kurczaka z indykiem, co pozwala rodzicom łatwiej dobrać produkt do preferencji smakowych dziecka.

Gryzzale są lubiane przez dzieci za smak, a dodatkowo wyróżniają się kolorowymi, zabawnymi postaciami na opakowaniach, które przyciągają uwagę i wzmacniają atrakcyjność produktu.

Wybieraj wygodne rozwiązania

To, co sprawdza się przy domowym stole, nie zawsze będzie wygodne podczas szkolnej przerwy. Dlatego wybierając przekąski warto wziąć pod uwagę, gdzie i w jaki sposób dziecko będzie je spożywało. Najpraktyczniejszym rozwiązaniem będą produkty, które łatwo zapakować, nie wymagają dodatkowego przygotowania i można je wygodnie zjeść w szkole, w drodze na trening czy podczas wycieczki. Gryzzale są dostępne w wygodnych, małych paczkach, dzięki temu sprawdzą się w każdej sytuacji.

Miej plan B na zabiegany poranek

Nie wszystkie szkolne poranki przebiegają zgodnie z planem. Przygotowanie śniadaniówki często odbywa się w pośpiechu, dlatego warto zawsze mieć pod ręką zestaw produktów „pewniaków”: lubianych przez dziecko, sycących, jakościowych i łatwych do spakowania. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu i sytuacji, w której zamiast przygotowanej wcześniej przekąski dziecko dostaje pieniądze na zakup czegoś przypadkowego w szkolnym automacie. Mając sprawdzone produkty pod ręką, rodzic zachowuje większą kontrolę nad tym, co zjada jego pociecha.