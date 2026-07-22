Nazywa się tak tylko 9 mężczyzn w Polsce. Wiele osób nie wie, że takie imię w ogóle istnieje

Obok powszechnie nadawanych imion, w Polsce funkcjonują również takie, które są noszone przez znikomą liczbę osób, przez co pozostają niemal nieznane szerokiej publiczności.

Wybór imion podlega ciągłym zmianom, gdzie jedni rodzice preferują klasykę, a inni poszukują oryginalnych propozycji, czerpiąc inspiracje z różnych źródeł, co nie zawsze przekłada się na ich popularność.

Istnieją imiona męskie o wielowiekowej historii i intrygującym pochodzeniu, które mimo to należą do najrzadziej nadawanych, zaskakując swoją egzotyką dla większości współczesnych Polaków.

Mimo obecnej rzadkości, trendy w nadawaniu imion są zmienne, co sugeruje, że nawet te obecnie zapomniane mogą w przyszłości powrócić do łask, zyskując na popularności wśród kolejnych pokoleń.

Moda na imiona zmienia się z pokolenia na pokolenie. Jedni rodzice stawiają na klasykę, inni szukają oryginalnych propozycji, które pozwolą dziecku wyróżnić się z tłumu. Czasami inspiracją są zagraniczne tradycje, historia lub dawne języki, choć nie wszystkie takie imiona zdobywają większą popularność.

Jednym z najbardziej niezwykłych przykładów jest imię, które według danych z rejestru PESEL nosi obecnie zaledwie 9 mężczyzn w Polsce. Choć istnieje od wieków, dla wielu osób jego brzmienie będzie sporym zaskoczeniem.

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Imię Gwido

Chodzi o imię Gwido. Wywodzi się ono z języków germańskich i jest spokrewnione z bardziej znaną formą Guido, spotykaną przede wszystkim we Włoszech, Niemczech czy Austrii. Przyjmuje się, że oznacza osobę związaną z lasem lub przewodnika, choć jego etymologia ma kilka interpretacji.

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To nietypowe imię, które nosi tylko 9 mężczyzn w Polsce

Mimo długiej historii imię Gwido nigdy nie zdobyło w Polsce większej popularności. Według najnowszych danych rejestru PESEL należy do najrzadziej nadawanych imion męskich, dlatego szansa na spotkanie osoby o tym imieniu jest naprawdę niewielka. To sprawia, że wielu Polaków nawet nie zdaje sobie sprawy z jego istnienia. Miłośnicy rzadkich imion zwracają uwagę, że Gwido wyróżnia się krótkim, charakterystycznym brzmieniem i ciekawym pochodzeniem. Z drugiej strony jego nietypowość sprawia, że może budzić zdziwienie lub wymagać częstego literowania. To jeden z powodów, dla których rodzice wybierają je niezwykle rzadko.

Choć dziś Gwido pozostaje prawdziwą ciekawostką, historia pokazuje, że moda na imiona potrafi zmieniać się bardzo szybko. Wiele imion, które jeszcze kilkanaście lat temu były niemal niespotykane, dziś wraca do łask. Niewykluczone więc, że także Gwido kiedyś ponownie pojawi się wśród propozycji wybieranych przez rodziców.

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