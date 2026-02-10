Modowy koszmar lat 90. wraca na ulice. Noszą go już Hailey Bieber i Bella Hadid

Moda lubi zataczać koło, a trendy z przeszłości powracają w odświeżonej formie.

Przygotuj się na powrót tego modowego "koszmarku", który królował w latach 90. i wczesnych 2000.

Ten kontrowersyjny trend noszą już największe gwiazdy, takie jak Hailey Bieber i Bella Hadid, łącząc je zarówno ze sportowymi, jak i eleganckimi stylizacjami.

Trendy, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za zapomniane lub kontrowersyjne, z czasem wracają w odświeżonej formie i ponownie trafiają na ulice. Właśnie tak dzieje się z legginsami o długości 3/4, znanymi również jako legginsy capri. W 2026 roku ten charakterystyczny fason ponownie zyskuje na popularności i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w codziennych stylizacjach. Tak, dobrze słyszycie! Te, które pamiętamy z lat 90. i wczesnych 2000., znowu są na topie. Zapomnijcie o pełnej długości czy rowerowych szortach - to właśnie długość 3/4 króluje w kolekcjach projektantów i na ulicach miast. Co więcej, leginsy 3/4 w 2026 roku to nie tylko domena sportowego looku. Obok wersji idealnych na siłownię czy jogging, wykonanych z oddychających materiałów, pojawiły się eleganckie propozycje, które śmiało można łączyć z oversize'owymi marynarkami, zwiewnymi tunikami czy nawet krótkimi sukienkami.

Kontrowersyjne legginsy znów w trendach

Choć wiele z nas najchętniej zapomniałoby o fakcie, iż w przeszłości legginsy o długości 3/4 były podstawą wielu naszych stylizacji, to obecnie ten trend lansują już największe ikony stylu. Hailey Bieber, znana z umiejętnego łączenia sportowej nonszalancji z eleganckimi akcentami, regularnie pojawia się w leginsach 3/4 zestawionych z sneakersami i skórzaną kurtką. Z kolei Bella Hadid, królowa streetwearu, lansuje bardziej awangardowe połączenia, łącząc kolorowe leginsy 3/4 z topem i niezwykle modnymi, siateczkowymi balerinkami.

Powrót leginsów 3/4 to doskonały przykład na to, jak moda czerpie inspirację z przeszłości, nadając jej nowoczesny twist. W 2026 roku leginsy 3/4 to synonim wygody, uniwersalności i stylowego luzu. Czy jesteście gotowi na ten powrót do przeszłości?