Jedzenie mówi o nas więcej, niż myślimy. Tak smakują trendy żywieniowe według Banku BNP Paribas

To, co jemy mówi o nas znaczniej więcej niż jeszcze kilka lat temu. Zawartość naszych talerzy przedstawia m.in. nasz styl życia, podejście do zdrowia, ale również to, w jaki sposób radzimy sobie z codziennym chaosem. Dokładnie wokół tych tematów kręciło się wydarzenie, podczas którego zaprezentowano najnowszy raport Banku BNP Paribas "Na co nam rośnie apetyt. 12 trendów na 12 miesięcy". Było merytorycznie, inspirująco, ale również bardzo smacznie. W trakcie spotkania teoria bardzo szybko spotkała się z praktyką.

Uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia mieli okazję nie tylko posłuchać o trendach, lecz także własnoręcznie przygotować aromatyczny makaron oraz azjatyckie pączki z matchą, czyli dokładnie to, o czym mówi raport.

Osoby słuchające wystąpień bardzo szybko przekonali się, że publikacja przygotowana przez ekspertów Departamentu Analiz Sektora Food & Agro i Specjalizacji Sektorowych to coś więcej niż klasyczna analiza rynku. Autorzy wychodzą poza tabelki i wykresy, pokazując jedzenie jako przestrzeń, w której spotykają się zmiany społeczne, kultura, technologia i emocje. Z raportu jasno wynika, że coraz rzadziej pytamy tylko "co jeść?", a coraz częściej "dlaczego akurat to?". Co więcej, nasze wybory żywieniowe stają się osobistą deklaracją tego, jak chcemy żyć, jak się czuć i co jest dla nas ważne.

W trakcie prezentacji eksperci Banku BNP Paribas podkreślali, że jedzenie jest dziś jednym z najczulszych barometrów zmian społecznych. Widać w nim zarówno lęki i potrzeby zdrowotne, ale również ogromną potrzebę przyjemności, komfortu oraz poczucia kontroli nad codziennością. Rynek żywności reaguje na to błyskawicznie, stając się jednym z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki.

Raport, zamiast listy chwilowych mód, pokazuje 12 powiązanych ze sobą trendów, które będą kształtować to, co jemy (i jak o jedzeniu myślimy) w nadchodzących miesiącach. Ważne jest spojrzenie całościowe, co jasno wskazuje, że zmiany kulturowe przenikają się z technologią, zdrowiem, demografią i ekonomią codziennych wyborów. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, dlaczego określone zjawiska pojawiają się równolegle i wzajemnie się napędzają.

Jednym z najmocniej wybrzmiewających kierunków jest Azja. Już nie jako kulinarna egzotyka, ale codzienna inspiracja. Smaki Dalekiego Wschodu coraz śmielej wchodzą do domowych kuchni, także w Polsce. Fermentacja, algi, grzyby, matcha czy słodko-ostre połączenia przestają być ciekawostką, a stają się nową normą. I właśnie ten trend uczestnicy wydarzenia mogli dosłownie poczuć na własnym podniebieniu, przygotowując azjatyckie pączki z matchą, które są idealnym przykładem tego, jak globalne inspiracje udomawiają się w lokalnej kuchni.

Raport sporo miejsca poświęca też wpływowi mediów społecznościowych. Viralowe produkty i smaki, jak na przykład matcha i pistacje, nie są już tylko internetową zabawą. Okazuje się, że realnie wpływają one na ofertę sklepów, decyzje producentów i wybory konsumentów. To obszar dynamiczny, nieprzewidywalny, ale niezwykle silny, co doskonale widać również na polskim rynku.

Zmienia się również podejście do zdrowia. Zamiast restrykcji i wyrzeczeń pojawia się zdrowie. . W raporcie pojawia się pojęcie "białkowego rozsądku", rosnące zainteresowanie zdrowiem jelit, fermentacją oraz redefinicja przyjemności jedzenia. Do tego dochodzi trend no/lo, czyli nowe spojrzenie na alkohol i rosnąca popularność bezalkoholowych alternatyw oraz innych rytuałów społecznych.

Nowym, mocno zaakcentowanym wątkiem jest rola technologii i sztucznej inteligencji. AI coraz częściej pomaga planować zakupy, personalizować dietę, ograniczać marnowanie jedzenia, a firmom lepiej odpowiadać na realne potrzeby konsumentów. Kuchnia przyszłości zaczyna się nie tylko przy stole, ale też w aplikacjach i algorytmach.

Raport "Na co nam rośnie apetyt. 12 trendów na 12 miesięcy" ma inspirować do rozmów o przyszłości jedzenia. Dokładnie to było czuć podczas wydarzenia. Merytoryczna dyskusja płynnie łączyła się z gotowaniem, testowaniem smaków i rozmowami o tym, jak trendy z raportu już dziś trafiają na nasze talerze.