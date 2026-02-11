Różowe burgery od KFC na Walentynki! Idealna opcja na randkę

Zapomnij o nudnej kolacji przy świecach. W tym roku serca i podniebienia podbijają różowe burgery! KFC wkracza z limitowaną ofertą, która zaserwuje kultowe dania w walentynkowej odsłonie. Niezależnie od tego, czy świętujesz z drugą połówką, czy wpadasz na walentynkowy lunch z ekipą – obok różowych burgerów nie uda Ci się przejść obojętnie.

Soczysty kawałek panierowanej polędwiczki z kurczaka lub grillowany ser halloumi, świeże dodatki i wyraziste sosy, a to wszystko zamknięte w różowej bułce. Którego walentynkowego burgera wybierzesz?

Zinger Lover – to połączenie ikonicznego kurczaka, świeżej sałaty i majonezu, a wszystko to zamknięte w puszystej, różowej bułce. Ten burger udowadnia, że przeciwieństwa przyciągają się najlepiej.

Grander Lover – jeśli miłość mierzysz apetytem, Grander Lover jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Chrupiący kurczak, bekon i dodatki. Sycący i konkretny burger, którym można się podzielić.

Halloumi Lover – propozycja dla wszystkich osób kochających dania wege. Wegetariańska alternatywa zawiera grillowany ser halloumi, który idealnie komponuje się z sosem i warzywami.

Świętuj Walentynki wcześniej niż inni

Najwięksi fani kurczaka będą mogli spróbować nowości od 12 lutego i otrzymają możliwość zamówienia różowych burgerów z limitowanej oferty Burger Lovers w aplikacji KFC z odbiorem własnym w restauracji. Regularna oferta obowiązuje w dniach 13-15 lutego lub do wyczerpania zapasów w restauracjach w całej Polsce.

Kochaj, dziel się i chrup – póki limitowane burgery są w menu!