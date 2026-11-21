GTA fenomenem na świecie

Grand Theft Auto (GTA) to jedna z najsłynniejszych i najbardziej dochodowych serii gier wideo na świecie, rozwijana przez studio Rockstar Games od 1997 roku. Cykl zapoczątkował rewolucję w gatunku gier akcji z otwartym światem, oferując graczom niespotykaną wcześniej swobodę poruszania się po rozległych metropoliach wzorowanych na amerykańskich miastach, takich jak Nowy Jork (Liberty City), Los Angeles (Los Santos) czy Miami (Vice City). Gracze wcielają się w postacie ze świata przestępczego, wykonując fabularne misje, biorąc udział w pościgach oraz podejmując liczne aktywności poboczne.

Przełomem okazała się część trzecia z 2001 roku, która przeniosła rozgrywkę w pełny trójwymiar. Ogromny sukces odniosły także odsłony "Vice City", "San Andreas" oraz wydane w 2013 roku "GTA V", które sprzedało się w ponad 200 milionach egzemplarzy. Dzięki trybowi "GTA Online" przez ponad dekadę utrzymywało się na szczytach list popularności.

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GTA 6 podbija świat. Nie obyło się bez afer

Najnowsza odsłona serii, "Grand Theft Auto VI", zabiera graczy do słonecznego stanu Leonida i kultowego Vice City. Głównymi bohaterami po raz pierwszy w nowoczesnej erze cyklu są kobieta i mężczyzna - Lucia Caminos oraz Jason Duval, tworzący przestępczy duet inspirowany historią Bonnie i Clyde'a. Już przy informacji o tym, że jedną z głównych bohaterek ma być płeć piękna pojawiło się wiele krytycznych komentarzy w sieci. Wielu panów na całym świecie nie ukrywa tego, że obecnie gra obraca się wokół "usługiwania partnerce", a Jason robi wiele, aby ją zadowolić.

Po usunięciu prostytutek z GTA 6: wracasz do domu zmęczony i wykończony w środku nocy, Lucia robi ci awanturę i się obraża. Zrobili z gry przeznaczonej dla mężczyzn grę, w której mężczyźni są całkowicie poniżani.

GTA 6'da fahişelerinde da kaldırılmasından sonra, evden yorgun argın gece vakti döndüğünüzde Lucia size trip atıp küsüyor. Erkeklere özgü olan oyunu tam bir erkek-aşağılama oyunu yapmışlar. https://t.co/aZBwgegCvO— a spectre is haunting (@kulvarindayim) November 19, 2026

Sporo kontrowersji pojawiło się również według nagości - wielu graczy było oburzonych o to, że Jason "nie może" zdradzić partnerki, ale również ograniczono nagie kadry...

@AdamKoscielak To, że część mężczyzn reaguje alergicznie na same próby podsuwania im takich rozkmin, to zrozumiałe świadectwo naszych czasów. 30 lat temu takie wątki byłyby tylko zabawnym urozmaiceniem.— dobre rozwiązania (@actiondirectePL) November 21, 2026

Gracze zauważają słusznie, że to dobry postęp dla gry. Jeden z czytelników portalu eska.pl podzielił się z nami swoimi przemyśleniami.

Nie rozumiem oburzenia o to, że Jason robi coś złego dla Lucii. Panowie narzekają na brak nagości i tego, że nie mogą zdradzać bohaterkę. To tylko pokazuje, w jakim kierunku poszli gracze i jakie dziwne rzeczy sprawiają im satysfakcję

Takich komentarzy jest sporo w sieci.

I'm actually loving GTA 6! I honestly never liked the old games. All the violence and prostitutes just aren't my thing. But I love how Lucia takes the lead and Jason is such a sweet boyfriend. Getting her flowers, bringing home groceries, and building furniture for her is so cute. I've always loved The Sims, so it's nice to finally have another game I can get into. There's still a little too much crime for my liking, but hopefully Rockstar keeps listening to female gamers like me and gets rid of that stuff entirely in GTA 7.— Julie Borowski (@JulieBorowski) November 19, 2026

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