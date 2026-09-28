Męska skóra pod lupą. Jak zadbać o nią na co dzień?

Trzy kroki i wystarczy

W przypadku męskiej skóry podstawą jest przede wszystkim regularność. Codzienne oczyszczanie pomaga usunąć nadmiar sebum, pot i zanieczyszczenia. Nawilżanie wspiera komfort skóry, a stosowanie kosmetyku z SPF pomaga chronić ją przed negatywnym wpływem promieniowania UV. Warto również pamiętać o pielęgnacji po goleniu, szczególnie jeśli skóra ma tendencję do podrażnień, przesuszenia czy wrastających włosków.

Mężczyźni często nie potrzebują rozbudowanej rutyny, tylko dobrze dobranych podstaw. Najważniejsze jest regularne oczyszczanie, nawilżanie oraz ochrona przeciwsłoneczna. Przy tym warto obserwować potrzeby swojej skóry. Jeśli pojawia się częsty dyskomfort, przesuszenie czy podrażnienia po goleniu, dobrze skonsultować pielęgnację z kosmetologiem – mówi Anna Jankiewicz, starszy szkoleniowiec, kosmetolog w firmie Clarena.

Krem, który nie komplikuje pielęgnacji

Dobrym wyborem na początek może być lekki Men's Hydro Cream Clarena. To codzienny krem nawilżający przeznaczony dla męskiej skóry, która po myciu, goleniu czy kontakcie z czynnikami zewnętrznymi staje się sucha, szorstka lub napięta. Formuła oparta na kompleksie nawilżającym pomaga poprawić komfort skóry, a ekstrakt z szałwii muszkatołowej wspiera jej świeży i zadbany wygląd. Lekka konsystencja szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy, dlatego krem sprawdzi się zarówno rano, jak i wieczorem.

Jeśli skóra zaczyna zdradzać pierwsze oznaki starzenia, można sięgnąć po Men's Pro-age Cream Clarena. Formuła łączy kompleks wygładzająco-napinający z nawilżającym oraz składnikami łagodzącymi, wspierając gładszy, bardziej wypoczęty i zadbany wygląd skóry.

A co, jeśli ma być jeszcze prościej?

Dla mężczyzn, którzy zdecydowanie nie są fanami kosmetycznych rytuałów, dobrym rozwiązaniem może być Ready2Go Gel+ Clarena, czyli żel 3 w 1 do mycia twarzy, ciała i włosów. Zawiera m.in. ekstrakty z żeń-szenia, nagietka i oczaru oraz pantenol i proteiny ryżowe. Oczyszcza skórę i włosy, pozostawiając długotrwałe uczucie świeżości.