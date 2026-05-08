McDonald’s® wprowadza McCrispy® Strips i nową ofertę Chicken Boxów stworzoną do dzielenia

Chicken Boxy to propozycja na każdą okazję – luźne spotkanie w większym gronie znajomych, szybki wypad w duecie lub solo moment pełen chrupania. Różnorodność wariantów sprawia, że łatwo dopasować box do okazji i liczby osób (lub apetytu!) przy stole. Bazą są McCrispy® Strips – chrupiące kawałki kurczaka. Każdy Chicken Box zawiera także frytki oraz sosy, a wraz z nową ofertą w menu pojawiły się premierowe smaki: Honey Mustard, Sesame Korean, Oriental Hot Honey oraz Devil Hot Habanero, będące idealnym uzupełnieniem zestawu. Nowości w Maku dopełniają złote ziemniaczki z sosem oraz limitowany napój Sprite x Marakuja.

McCrispy® Strips to kawałki chrupiącego kurczaka w zupełnie nowej odsłonie, a Chicken Boxy to odpowiedź na to, jak goście jedzą dziś w Maku – razem, swobodnie i w dobrym nastroju! Zależało nam na stworzeniu oferty, która sprawdzi się przy wspólnym stole i będzie sprzyjała dzieleniu się - mówi Joanna Żmijewska, Brand Manager McDonald’s Polska.

Elementem kampanii promującej nowości w Maku jest współpraca z czołowymi polskimi stand-uperami – Mateuszem Sochą i Piotrem Szumowskim. W jej ramach zaplanowany został McCrispy® Stand-up Tour – seria kameralnych występów na żywo, które łączą rozrywkę z doświadczeniem wspólnego spędzania czasu. W końcu humor idealnie wpisuje się w ideę dzielenia się jedzeniem, szczególnie z ludźmi, przy których czujemy się swobodnie. Wejściówki na wydarzenia w ramach McCrispy® Stand-up Tour w Maku można wygrać w konkursie organizowanym w aplikacji McDonald’s. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z oferty MojeM OkazYEAH! z Chicken Boxem (oznaczonej jako oferta konkursowa), a następnie w sekcji McCrispy® Stand-up Hub w apce wykonać zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu żartu. Konkurs startuje 6 maja.

Występy McCrispy® Stand-up Tour odbędą się:

10.06 w Płocku

12.06 w Zgierzu

16.06 w Olsztynie

18.06 w Gdańsku

Szczegóły konkursu oraz regulamin dostępne są w aplikacji McDonald’s oraz na stronie https://mcdonalds.pl/mccrispy-strips/.

Wprowadzeniu nowych pozycji do menu towarzyszy kampania, w ramach której zaplanowano szerokie działania marketingowe obejmujące emisję spotów, digital i reklamę OOH. Za strategię oraz realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw, planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a social media i zakres technologiczny obsługuje Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7 Communication.