Masz drzewa owocowe? Po sezonie nie kończy się ich pielęgnacja

Zakończenie zbiorów nie oznacza końca prac przy drzewach owocowych.

Jesienne porządki mogą mieć duże znaczenie dla kondycji drzew w kolejnym sezonie.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na samo drzewo, ale również na to, co dzieje się wokół niego.

Kilka prostych czynności wykonanych jesienią może ułatwić pielęgnację ogrodu po nadejściu wiosny.

Zacznij od dokładnego porządku

Po zakończeniu owocowania warto dokładnie obejrzeć drzewo i jego najbliższe otoczenie. Usuń opadłe owoce, szczególnie te nadgniłe lub z widocznymi oznakami chorób. Nie powinny długo pozostawać pod drzewem, ponieważ mogą stać się źródłem problemów w kolejnym sezonie.

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Zwróć uwagę na pień i młode drzewka

Warto również zebrać chore liście i owoce, zwłaszcza jeśli w ciągu sezonu na drzewie pojawiały się oznaki chorób grzybowych. Zdrowe liście mogą natomiast zostać wykorzystane zgodnie z zasadami kompostowania. Jesienne porządki nie powinny jednak oznaczać całkowitego wyczyszczenia ogrodu. Ważne jest przede wszystkim usunięcie materiału, który może sprzyjać rozwojowi chorób.

Jesienią warto również sprawdzić stan pni oraz młodych drzewek. Szczególnej uwagi wymagają młode rośliny, które mogą być bardziej wrażliwe na niskie temperatury. W zależności od gatunku, wieku drzewa i lokalnych warunków można zastosować odpowiednie zabezpieczenie podstawy pnia lub systemu korzeniowego.

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Warto również pamiętać, że jesienna pielęgnacja nie polega na tym, aby za wszelką cenę pobudzać drzewa do dalszego wzrostu. Nie należy przesadzać z nawożeniem azotowym pod koniec sezonu, ponieważ może ono pobudzać roślinę do wzrostu w momencie, gdy powinna stopniowo przygotowywać się do zimowego spoczynku.

Nie zapominaj o drzewach aż do zimy

Dobrym zwyczajem jest regularne kontrolowanie drzew również w późniejszej części jesieni. Warto co jakiś czas sprawdzić ich kondycję i zwrócić uwagę na wszelkie niepokojące zmiany. Szczególnie istotne może być to w przypadku młodych drzewek oraz roślin, które w poprzednim sezonie miały problemy ze szkodnikami lub chorobami.

To, że owoce zostały już zebrane, nie oznacza jeszcze końca sezonu ogrodniczego. Jesień daje dobrą okazję, aby uporządkować otoczenie drzew, przygotować je na chłodniejsze miesiące i zrobić wszystko, co możliwe, aby wiosną mogły rozpocząć kolejny sezon w dobrej kondycji. W ogrodzie właśnie takie drobne, wykonane we właściwym momencie czynności często mają największe znaczenie.