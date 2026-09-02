Masz puste doniczki po sezonowych kwiatach? Nie chowaj ich od razu do piwnicy

Koniec sezonu letniego wcale nie musi oznaczać, że wszystkie puste doniczki powinny trafić do piwnicy, garażu lub schowka.

Jesienią pojemniki po sezonowych roślinach można wykorzystać na wiele sposobów, zarówno praktycznych, jak i dekoracyjnych.

Warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu doniczek przed ponownym użyciem, szczególnie jeśli wcześniej rosły w nich inne rośliny.

Dzięki kilku prostym pomysłom jesienny ogród, balkon lub taras mogą nadal wyglądać efektownie, bez konieczności kupowania dużej liczby nowych dodatków.

Nie musisz od razu kupować nowych roślin. Wiele gatunków dobrze radzi sobie w donicach również jesienią, szczególnie gdy wybierzemy te odporne na niższe temperatury.

Jesienne rośliny mogą dostać drugie życie

Puste doniczki warto wykorzystać do posadzenia wrzosów, chryzantem, ozdobnych traw czy niewielkich bylin. Można również stworzyć z nich kompozycję z roślinami, które dobrze znoszą jesienne warunki.

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Wrzosy szczególnie dobrze pasują do tej pory roku. Można zestawić kilka odmian o różnych kolorach kwiatów i uzupełnić kompozycję niewielkimi ozdobami, korą albo szyszkami. Jeśli doniczka ma otwór odpływowy, pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniego drenażu. Jesienią opadów może być sporo, dlatego nadmiar wody nie powinien zalegać przy korzeniach.

Nie każda doniczka musi stać na parapecie

Puste pojemniki można wykorzystać również do przechowywania drobnych narzędzi ogrodowych, jako osłonki albo element jesiennej dekoracji. Większe donice mogą posłużyć jako pojemniki na sezonowe kompozycje, a mniejsze sprawdzą się przy rozmnażaniu roślin. Przed ponownym wykorzystaniem warto je dokładnie umyć i usunąć pozostałości starej ziemi. To prosty krok, który pomaga ograniczyć ryzyko przenoszenia chorób i szkodników. Zamiast więc chować wszystkie doniczki wraz z końcem lata, zastanów się, czy któraś z nich nie przyda ci się jeszcze tej jesieni.