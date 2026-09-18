Masz banany w kuchni? Mogą one wpływać na dojrzewanie innych owoców

Banany podczas dojrzewania wydzielają etylen, który może wpływać na tempo dojrzewania innych owoców znajdujących się w pobliżu.

Wspólne przechowywanie wszystkich owoców w jednej misce może sprawić, że część z nich szybciej zacznie mięknąć i tracić świeżość.

Znaczenie ma również stopień dojrzałości bananów – te mocno dojrzałe mogą mieć większy wpływ na produkty przechowywane obok.

Jeśli chcesz dłużej cieszyć się świeżymi owocami, warto przemyśleć ich rozmieszczenie w kuchni i nie przechowywać wszystkiego razem.

Etylen jest naturalnym hormonem roślinnym występującym w wielu owocach. Jego produkcja zwiększa się podczas dojrzewania, a obecność tego związku może wpływać również na inne produkty znajdujące się w pobliżu. Dlatego niektóre owoce potrafią dojrzewać znacznie szybciej, gdy przechowujemy je razem.

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Banany należą do owoców, które produkują stosunkowo dużo etylenu. Jeżeli obok nich znajdą się produkty, które również są wrażliwe na ten związek, mogą szybciej zmieniać kolor, mięknąć i osiągać pełną dojrzałość. Nie jest to wada banana – to naturalny proces zachodzący podczas przechowywania.

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Lepiej rozdzielić część owoców

Jeżeli zależy nam na dłuższej świeżości, warto zastanowić się, które owoce powinny leżeć razem, a które lepiej przechowywać osobno. Szczególnie dojrzałe banany mogą przyspieszać dojrzewanie produktów znajdujących się tuż obok nich. Z tego powodu nie zawsze najlepszym pomysłem jest jedna duża misa pełna wszystkich owoców. Znaczenie ma także stopień dojrzałości. Zielonkawy banan będzie zachowywał się inaczej niż taki, którego skórka jest już mocno żółta i pojawiają się na niej brązowe plamki. Im bardziej zaawansowane dojrzewanie, tym większą uwagę warto zwrócić na sposób przechowywania całej reszty owoców.

Jeśli widzimy, że część produktów zaczyna szybko mięknąć, można po prostu rozdzielić je na kilka miejsc. Niektóre owoce warto również przechowywać w chłodniejszym miejscu, o ile nie wpływa to negatywnie na ich jakość. Prosty sposób układania zakupów może sprawić, że mniej jedzenia będzie trafiało do kosza. Następnym razem, gdy wrócisz ze sklepu z pełną torbą owoców, nie wrzucaj ich wszystkich od razu do jednej miski.