Rozpuści tłuszcz i udrożni zlew w 30 minut. Nie potrzebujesz drogiej chemii ani hydraulika

Wolno spływająca woda to wyraźny sygnał, że w rurach zgromadziły się resztki jedzenia oraz tłuszcz. Jeśli to zignorujesz, ryzykujesz całkowity zator odpływu.

Nie musisz od razu kupować agresywnych środków chemicznych. Wystarczy sięgnąć po składnik, który na pewno masz w kuchni, aby skutecznie rozpuścić osad i zneutralizować brzydki zapach.

Zobacz, jak zwykła sól kuchenna i wrzątek mogą w pół godziny udrożnić zatkany zlew. To niezwykle łatwa i tania metoda.

Zatkany odpływ w zlewie. Jak skutecznie udrożnić rury w 30 minut?

Zatkany zlew to problem pojawiający się częściej niż niedrożna toaleta. Na co dzień często wylewamy do odpływu rzeczy, które nigdy nie powinny się tam znaleźć, takie jak resztki z posiłków, sosy czy zużyty tłuszcz. Te zanieczyszczenia z czasem gromadzą się w rurach, drastycznie zmniejszając ich średnicę. Zalegające resztki dodatkowo ulegają procesowi gnicia, co skutkuje bardzo nieprzyjemnym zapachem, a w ostateczności może doprowadzić do pojawienia się muszek. Największym wrogiem kanalizacji jest jednak gorący tłuszcz. Kontakt z zimną wodą sprawia, że tłuszcz szybko krzepnie na ściankach rur, tworząc twardą, lepką skorupę, do której przyklejają się włosy i resztki jedzenia. Wylewanie go do zlewu to gwarancja problemów, a nawet trwałego uszkodzenia instalacji.

Gdy zauważysz, że woda wolniej spływa, nie czekaj na całkowity zator – wtedy interwencja będzie znacznie trudniejsza. Eksperci radzą, by regularnie, profilaktycznie czyścić odpływ. Idealnie sprawdzą się tu metody domowe, które pozwalają zrezygnować z niebezpiecznej chemii. Doskonałym rozwiązaniem na przytykający się zlew jest sól kuchenna. Działa ona jak naturalny rozpuszczalnik – pomaga zneutralizować zapachy i rozbić zatory. Wystarczy wsypać obficie sól do odpływu i zalać ją wrzącą wodą. Ta mieszanka upłynni złogi, pozwalając im spłynąć do głównej kanalizacji. Stosuj ten trik profilaktycznie, a unikniesz poważnych awarii.

Warto mieć na uwadze, że domowe triki radzą sobie najlepiej z mniejszymi i średnimi zatorami. Jeśli mimo prób zlew nadal jest zatkany, konieczna będzie pomoc fachowca. Lepiej unikać też częstego używania silnych, żrących środków chemicznych. W przypadku starszych instalacji mogą one bowiem doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia rur.