Niesamowite sceny na meczu Polaków w ME siatkarzy. Lemański ujawnia! Kamery tego nie pokazały

Polska ulega Bułgarii w ME siatkarzy. Niewidoczne dla widzów problemy na boisku i głośny skandal

Mimo porażki 2:3 z Bułgarią w ostatnim meczu fazy grupowej, polscy siatkarze wygrali grupę B mistrzostw Europy. Wcześniej, bez straty seta, Biało-Czerwoni odprawili z kwitkiem Portugalię, Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę. Porażka z gospodarzami turnieju nie miała znaczenia dla ostatecznego układu w tabeli, a następnym przeciwnikiem podopiecznych Nikoli Grbicia będzie Łotwa - w walce o ćwierćfinał mistrzostw. Choć mecz z Bułgarami obfitował w emocje sportowe, atmosferę popsuł Aleksandar Nikołow. Reprezentant gospodarzy po zdobyciu punktu w piątym secie wykonał skandaliczny gest "poderżnięcia gardła". Z drugiej strony, kibice stworzyli na trybunach wspaniałą atmosferę, choć potężny hałas powodował sporo zamieszania na parkiecie, co nie było do końca słyszalne podczas transmisji telewizyjnej.

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Ogromny hałas podczas meczu Polska - Bułgaria. Bartłomiej Lemański opowiada o trudnościach

W przeciwieństwie do wcześniejszych spotkań grupowych Polaków, które nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem kibiców, 8888 Arena w Sofii na meczu z gospodarzami wypełniła się do ostatniego miejsca. Doping bułgarskich fanów był tak głośny, że zawodnicy mieli problemy z usłyszeniem gwizdka sędziego. O tej trudnej sytuacji opowiedział Bartłomiej Lemański, reprezentacyjny środkowy, w pomeczowej wypowiedzi.

Atmosfera była naprawdę świetna. Do tej pory dudni mi w uszach od tej wrzawy. Bywały momenty, że nawet nie słyszałem sędziego, więc musiałem na niego patrzeć, żeby nie przegapić żadnego sygnału

Bardzo możliwe, że obie drużyny ponownie zmierzą się na ME siatkarzy, tym razem w ćwierćfinale zaplanowanym na 22 września. Aby jednak doszło do ponownego starcia Polski i Bułgarii, najpierw Polacy muszą uporać się z reprezentacją Łotwy, a Bułgarzy muszą wygrać swój mecz z Niemcami.

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Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, w której prezentujemy Bartłomieja Lemańskiego w towarzystwie jego dziewczyny, Dominiki.

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