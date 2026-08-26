Malta chce odbudowywać plaże piaskiem spod morza. Szuka bardziej zrównoważonego sposobu na walkę z erozją

Erozja maltańskiego wybrzeża jest efektem działania fal, sztormów, deszczu i wiatru. Dodatkowym wyzwaniem jest podnoszący się poziom morza - jako efekt postępujących zmian klimatu. Stosowane tradycyjnie rozwiązania, takie jak falochrony, nie zawsze przynoszą trwałe efekty. W niektórych przypadkach mogą również zaburzać naturalne przemieszczanie się piasku wzdłuż wybrzeża.

Dlatego Malta analizuje metodę określaną jako beach nourishment, czyli tzw. zasilanie plaż. Polega ona na uzupełnianiu ubytków odpowiednio dobranym materiałem, tak aby odbudować lub poszerzyć plażę bez konieczności stawiania kolejnych dużych konstrukcji hydrotechnicznych. Potencjalnym źródłem takiego materiału mają być naturalne złoża osadów, które zalegają pod dnem morskim. Zanim jednak mogłyby zostać wykorzystane, konieczne jest określenie ich lokalizacji i właściwości, a także sprawdzenie, czy ich pozyskanie i wykorzystanie może odbywać się w sposób bezpieczny dla środowiska.

Rozwiązanie wpisuje się w podejście oparte o procesy zachodzące w naturze (nature-based approach), które ma ograniczać ingerencję w środowisko. Jego celem jest nie tylko odbudowa plaż, ale również zwiększenie odporności obszarów przybrzeżnych na skutki zmian klimatu.

Autor: DigitalNow/ Materiały prasowe

Badania prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu Sandland. Jednym z jego głównych celów jest identyfikacja tzw. Relict Marine Sediment Deposits (RMSDs), czyli dawnych pokładów osadów znajdujących się pod powierzchnią dna morskiego. To one potencjalnie mogą posłużyć do zasilania plaż w piasek na Malcie i Sycylii.

W ramach realizowanego projektu badaniami objęto 30 km² dna morskiego, gromadząc dane morfologiczne, batymetryczne i geologiczne. Mają one pozwolić naukowcom określić lokalizację i charakterystykę odpowiednich złóż, a także ocenić, czy ich wykorzystanie do odbudowy plaż jest możliwe w sposób kontrolowany i odpowiedzialny środowiskowo.

Projektowi Sandland przewodzi University of Catania, a uczestniczą w nim również University of Malta, University of Messina i University of Palermo, a także instytucje publiczne z Malty i Sycylii.