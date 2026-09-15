Klasyka w nowej odsłonie

Kanapka od lat króluje w jadłospisie Polaków. Daje nieograniczone możliwości tworzenia kompozycji smakowych, pozwala na eksperymentowanie z kuchniami świata i dopasowywanie składników do własnych upodobań. Marka WINIARY udowadnia, że kluczem do wyjątkowego efektu często jest jeden prosty dodatek, a niektóre połączenia smakowe mogą naprawdę zaskoczyć!

W ramach jesiennej kampanii „Majonez Dekoracyjny WINIARY. Robi różnicę na kanapkach” powstały inspiracje pokazujące różnorodne oblicza kanapek. Wśród propozycji znalazły się między innymi: chrupiący tost z tuńczykiem, kanapka à la Cezar z kurczakiem, japońska kanapka ze schabem w panko czy koreańskie tosty z kremową jajecznicą. Nie zabrakło również hot dogów w trzech wariantach smakowych: z kimchi, karmelizowaną cebulką oraz jalapeño. Każdą z tych kompozycji łączy jeden element – gęsty i kremowy Majonez Dekoracyjny WINIARY, który podkreśla smak i łączy składniki.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Kampania pełna smakowitych inspiracji

Kampania „Majonez Dekoracyjny WINIARY. Robi różnicę na kanapkach.” jest obecna w telewizji oraz w kanałach digitalowych. Działania obejmują najważniejsze punkty styku z konsumentami, w tym platformy Meta, TikTok, Pinterest i BLIX, dzięki czemu materiały dotrą do szerokiego grona odbiorców i będą im towarzyszyć na całej ścieżce zakupowej, inspirując do przygotowania pysznych kanapek.

W kampanię zaangażowani są również zasięgowi twórcy internetowi, którzy pokażą własne pomysły na kanapki pełne smaku i świeżych dodatków z wykorzystaniem Majonezu Dekoracyjnego WINIARY. W działaniach biorą udział między innymi: Werka Młyńczyk (@werka_mlynczyk), Gaweł Czajka (@gawe_l), Kinga Wierzbicka (@wierzbicka_kinga_) i Filip Szyc (@filipszyc).

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Twórcy podzielą się autorskimi przepisami, a dzięki apetycznym materiałom zainspirują konsumentów do odkrywania nowych połączeń smakowych oraz eksperymentowania z codziennymi posiłkami. Kampanię wspiera również wysyłka PR-owa skierowana do influencerów.

Smak, który łączy pokolenia, z Laurem Konsumenta 2026 w kategorii majonezy

Tegoroczna kampania zbiega się z kolejnym ważnym wyróżnieniem dla marki. Majonez Dekoracyjny WINIARY został nagrodzony Laurem Konsumenta 2026, potwierdzającym uznanie i zaufanie konsumentów. To wyróżnienie podkreśla silną pozycję produktu na rynku oraz jego niezmienną popularność wśród osób, które od lat sięgają po sprawdzony smak.

Niezależnie od tego, czy wybór padnie na klasyczną kanapkę, inspirowany Azją tost czy hot doga w nowoczesnym wydaniu, Majonez Dekoracyjny WINIARY pokazuje, że czasem jeden składnik naprawdę robi różnicę na kanapkach.