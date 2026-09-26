Którego wybierasz? Twisters Collection znów w KFC!

Jesień wcale nie musi oznaczać szarości, szczególnie, gdy do KFC wraca Twisters Collection. Cztery różne propozycje, różne dodatki i sosy oraz chrupiący kurczak KFC sprawiają, że można postawić na swojego sprawdzonego faworyta albo za każdym razem sięgnąć po coś innego.

W kolekcji znajdziemy Teriyaki, Hawajski, Classic oraz Kentucky Gold. W każdej z propozycji główną rolę grają soczyste kawałki kurczaka KFC w złocistej, chrupiącej panierce, którym towarzyszą różne sosy i dodatki. Wszystko zawinięte w grillowaną tortillę – w sam raz na szybki lunch, przerwę między zajęciami czy coś pysznego złapanego w drodze.

Cztery Twistery, cztery różne smaki – wybór zależy tylko od tego, na co masz dziś ochotę. Możesz postawić na klasykę, wybrać bardziej wyraziste połączenie albo po kolei odkrywać całą kolekcję.

Twój Twister, tylko większy

Tym razem KFC dorzuca do kolekcji jeszcze jedną możliwość. Każdego Twistera można powiększyć do wersji Grande za dodatkowe 3 zł. To opcja dla tych, którzy mają większy apetyt albo po prostu chcą dłużej cieszyć się swoim ulubionym smakiem.

Twisters Collection sprawdzi się zarówno jako szybki lunch, jedzenie w drodze, jak i sposób na wspólny posiłek, kiedy każdy z ekipy ma ochotę na coś trochę innego. Wystarczy wybrać swojego faworyta – albo potraktować powrót kolekcji jako pretekst, żeby sprawdzić je wszystkie.

Twisters Collection jest już dostępna we wszystkich restauracjach KFC. Teraz pozostaje już tylko jedno pytanie - którego wybierasz?