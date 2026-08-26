Kraina wodospadów i legend. Szklarska Poręba na weekend i dłużej

Na tropie Ducha Gór

Wędrując tutejszymi szlakami, niemal na każdym kroku można natknąć się na ślady Ducha Gór – legendarnego Karkonosza (zwanego też Liczyrzepą). To on, według ludowych podań, strzeże tutejszych skarbów i ukrytych w ziemi minerałów. Warto wybrać się do Chybotka – ogromnego głazu, który pomimo swoich imponujących rozmiarów, daje się łatwo rozkołysać. Podobno zamyka on wejście do podziemnego skarbca. Tuż obok znajduje się Złoty Widok, przepiękny punkt widokowy, z którego roztacza się majestatyczna panorama na całe pasmo Karkonoszy. Aby zachęcić dziecko do rodzinnej wędrówki, warto podążać Magicznym Szlakiem Ducha Gór. To doskonały sposób, by poznać Szklarską Porębę poprzez angażującą grę terenową.

W królestwie górskich kaskad

Tym, co najbardziej charakteryzuje okolice Szklarskiej Poręby, jest potęga karkonoskich wodospadów. Wystarczy krótki spacer, by dotrzeć do Wodospadu Szklarki – niezwykle malowniczej, kaskadowej strugi otoczonej bujnym, mieszanym lasem. To miejsce łatwo dostępne, idealne na rozgrzewkę przed kolejnymi wyzwaniami. Jeszcze większy zachwyt budzi Wodospad Kamieńczyka, najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach, spadający z wysokości 27 metrów do głębokiego wąwozu. Stojąc w kaskach na metalowych platformach u jego podnóża, można poczuć się jak w innej epoce. Nic dziwnego, że to właśnie tutaj kręcono sceny do hollywoodzkiej produkcji „Opowieści z Narnii”.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Zostań na dłużej – odkryj więcej

Choć Szklarska Poręba świetnie sprawdza się jako cel weekendowych wypadów, to dopiero dłuższy pobyt pozwala odkryć jej wszystkie atuty. Możemy wtedy bez pośpiechu zdobyć Szrenicę, powędrować w stronę Śnieżnych Kotłów czy wybrać się na wycieczkę rowerową po karkonoskich lasach.

Planując rodzinny urlop w Szklarskiej Porębie, warto wybrać komfortową bazę wypadową, która ułatwia całą logistykę i pozwala skupić się wyłącznie na wypoczynku. Doskonałą opcją jest rezerwacja pobytu w Bergo Resort & Spa. Ten 5-gwiazdkowy hotel oferuje noclegi w przestronnych rodzinnych pokojach (dzieci do 6. roku życia śpią gratis), pyszne śniadania i urozmaicone obiadokolacje, wycieczki z górskim przewodnikiem oraz bogaty program atrakcji na miejscu dla całej rodziny.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

W górach pogoda bywa kapryśna, dlatego dobrze jest mieć w zanadrzu alternatywę na deszczowe dni. Bergo Resort & Spa idealnie wpisuje się w te potrzeby – oferuje nie tylko świetną lokalizację blisko natury, ale i rozbudowaną strefę wellness. Możliwość zanurzenia się w basenie, relaks w jacuzzi z widokiem na korony drzew czy seans w saunie po wyczerpującym trekkingu to dla zmęczonych mięśni prawdziwe zbawienie.

Na miejscu organizowane są również animacje dla dzieci oraz aktywności integrujące całe rodziny – od warsztatów kulinarnych i zajęć z rękodzieła, przez fascynujące spotkania z sowami, aż po wieczorne kolacje przy muzyce na żywo.

Dodatkowo w okolicy znajdują się atrakcje, które dostarczą dzieciom mnóstwo radości między kolejnymi górskimi przygodami. Należą do nich m.in. park linowy Trollandia, rodzinny park rozrywki Esplanada czy Dinopark w Szklarskiej Porębie.