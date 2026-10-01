Kraft Heinz odzyskuje wodę z pomidorów podczas produkcji w Pudliszkach

Pomidory składają się w większości z wody. W trakcie produkcji koncentratu pomidorowego znaczna część tej wody jest oddzielana od pozostałych składników i ponownie wykorzystywana w procesie technologicznym.

Woda odzyskiwana z pomidorów osiąga temperaturę około 70-75°C i jest wykorzystywana do wstępnego podgrzewania surowca kierowanego do dalszego przetwarzania. Pozwala to podnieść temperaturę pomidorów o 25-30°C przed kolejnym etapem procesu. Następnie woda wraca do obiegu i wykorzystywana jest do transportu pomidorów w obrębie zakładu. Przepływ wody wykorzystywanej w tym procesie wynosi około 70 m³ na godzinę

Pomidory są nie tylko surowcem do produkcji koncentratów, przecierów czy ketchupów. Zawierają również znaczną ilość wody, którą możemy odzyskać i wykorzystać ponownie w procesie produkcyjnym. To przykład praktycznego wykorzystania zasobów obecnych już w surowcu trafiającym do zakładu – mówi Wojciech Roesler, dyrektor fabryki Kraft Heinz Polska w Pudliszkach.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Od pola do przetwórstwa w ciągu kilkunastu godzin

Przygotowania do sezonu zbioru pomidorów rozpoczynają się na długo przed sadzeniem roślin. Obejmują one między innymi dobór odmian, analizę warunków glebowych, doświadczenia polowe oraz planowanie harmonogramów dostaw.

Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia dojrzałości pomidory są zbierane kombajnowo i trafiają do zakładu produkcyjnego zwykle w ciągu kilku do kilkunastu godzin od zbioru, a maksymalnie w ciągu jednej doby. Krótki czas między zbiorem a przetworzeniem pozwala zachować odpowiednie parametry jakościowe surowca i zapewnić ciągłość pracy zakładu w szczycie sezonu.

Dane i technologie wspierają produkcję koncentratu

Współczesna uprawa pomidorów wykorzystuje rozwiązania wspierające podejmowanie decyzji agronomicznych i planowanie prac polowych. Na plantacjach współpracujących z Kraft Heinz wykorzystywane są m.in. stacje pogodowe monitorujące warunki atmosferyczne, a także globalna platforma cyfrowa służąca do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym (tzw. Farm Management System – FMS) oraz wdrażania rolnictwa precyzyjnego. Integruje ona dane o uprawach, zabiegach agrotechnicznych i stanie roślin obserwowanym z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Analiza danych pogodowych pozwala przewidywać tempo dojrzewania owoców oraz potencjalne zagrożenia chorobowe.

Autor: PUBLICIS CONSULTANTS/ Materiały prasowe

Dodatkowo stosowane jest innowacyjne narzędzie, które precyzyjnie skanuje i mapuje gleby, pozwalając na dostosowanie wysiewu nawozów do aktualnych potrzeb w danym miejscu pola. Z kolei ultraprecyzyjny opryskiwacz rolniczy, wykorzystujący sztuczną inteligencję, pozwala na punktową aplikację środków chwastobójczych wyłącznie tam, gdzie jest to konieczne.

Podczas prac polowych wykorzystywane są również automatyczne sadzarki i ciągniki prowadzone w oparciu o system GPS, a w trakcie zbiorów pracują kombajny wyposażone w optyczne systemy sortowania, które pomagają ograniczać udział zanieczyszczeń oraz owoców niespełniających wymagań jakościowych.