Kiedy najlepiej prać ręczniki. Odpowiednia pora uchroni przed wysokimi rachunkami

Kiedy najlepiej prać ręczniki? Sprawdź, jak pozbyć się bakterii

Wilgotne środowisko i stały kontakt z naskórkiem powodują, że materiał staje się idealnym miejscem do rozwoju drobnoustrojów. Skuteczne czyszczenie musi eliminować nie tylko brud, ale też groźne zarazki i brzydki zapach. Kluczową rolę odgrywają tu czas i temperatura. Chociaż współczesne urządzenia świetnie radzą sobie w 40 stopniach Celsjusza, to w przypadku infekcji domowników lub korzystania z cudzych rzeczy, temperatura prania powinna wynosić 60 stopni Celsjusza. Specjaliści podkreślają, że cykl nie może być krótszy niż godzina, by detergenty zdążyły całkowicie zneutralizować patogeny.

Grube tkaniny, takie jak pościel czy ręczniki, wymagają zazwyczaj najdłuższych programów. Pralka często traci dodatkowe minuty na kalibrację wagi wsadu, co automatycznie wydłuża czas pracy i podnosi zużycie prądu. Uruchomienie sprzętu w 40 stopniach pochłania od 0,4 do 0,8 kWh, co kosztuje kilkadziesiąt groszy. Z kolei podgrzanie wody do 60 stopni Celsjusza drastycznie zwiększa pobór mocy – pralka zużywa wtedy nawet 1,3 kWh, a cena jednego cyklu przekracza złotówkę. Skoro grzałka pobiera najwięcej energii, opłaca się planować porządki na godziny obowiązywania tańszych taryf.

Największe oszczędności gwarantuje uruchamianie sprzętu w nocy. Taryfa nocna G12 obowiązuje między godziną 22:00 a 6:00 rano, oferując najniższe stawki. Jeśli hałas wirującego bębna zakłóca sen, warto celować w okienko w ciągu dnia, od 13:00 do 15:00, kiedy prąd również jest tańszy. Zadowalające spadki cen można zauważyć także podczas weekendów. Zdecydowanie należy unikać godzin wieczornego szczytu energetycznego, czyli przedziału od 18:00 do 22:00.

Warto jednak zweryfikować swoją umowę z dostawcą prądu. Odbiorcy rozliczający się w podstawowej taryfie G11 płacą stałą stawkę przez całą dobę, niezależnie od pory dnia. Korzyści z planowania prania na konkretne godziny odczują wyłącznie posiadacze zmiennych taryf, takich jak G12 czy G13.

Czy ocet i soda w praniu ręczników obniżają zużycie prądu?

Alternatywne metody czyszczenia tkanin zdobywają rosnące uznanie. Wykorzystanie sody oczyszczonej czy octu nie tylko poprawia zapach, ale wykazuje też ukryte korzyści finansowe. Choć naturalne dodatki nie zmniejszają bezpośrednio poboru prądu przez urządzenie, działają na nie zbawiennie w dłuższej perspektywie. Kwas octowy skutecznie zmiękcza wodę i blokuje osadzanie się kamienia, co bezpośrednio podnosi efektywność pralki. Grzałka wolna od wapiennego nalotu znacznie szybciej podgrzewa wodę, dzięki czemu sprzęt pracuje krócej, wydajniej i pobiera odczuwalnie mniej energii elektrycznej.