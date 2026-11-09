Kaufland rusza z kampanią edukacyjną „Wielka migracja świąteczna”. Niezwykłe przyrodnicze opowieści o segregacji odpadów z głosem Krystyny Czubówny

Koncept kreatywny kampanii nawiązuje do zjawiska migracji znanej ze świata przyrody. Odpady zyskały tu formę unikalnych „gatunków” obecnych w naszych domowych ekosystemach, które w naturalnym odruchu powinny wyruszyć w podróż do swoich właściwych frakcji: żółtej, niebieskiej, zielonej, brązowej lub czarnej. Czas przedświąteczny i same Święta to moment, kiedy w domach w krótkim czasie pojawia się wyjątkowo dużo śmieci – od papierów do pakowania, wstążek i kartonów, po resztki żywności czy szklane słoiki po przetworach. W codziennym pośpiechu konsumenci często mają wątpliwości, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad. Kampania stanowi kolejną okazję, by w przystępny sposób rozwiać te dylematy i przypomnieć, że prawidłowa segregacja pozwala nadać im drugie życie w procesie recyklingu.

„Wielką migrację świąteczną” domowych gatunków odpadów można śledzić w serii 12 krótkich filmów stylizowanych na dokumenty przyrodnicze. Przewodniczką po tym świecie jest Krystyna Czubówna, która swym charakterystycznym głosem wyjaśnia zasady prawidłowego postępowania z odpadami. Wszystkie filmy wraz z opisami poszczególnych gatunków można znaleźć na dedykowanej stronie edukacyjnej: Wielka migracja świąteczna | Kaufland .

Uzupełnieniem kampanii jest Atlas Odpadów – atrakcyjna baza pełna opisów, ciekawostek i praktycznych wskazówek dotyczących segregacji poszczególnych „gatunków”. Znalazły się tam m.in. Brunatny (karton), Pękaty (balon), Ulotny (szkło), czy Workowaty (lekka torba na zakupy).

Kampania będzie emitowana w kanałach online: na YouTube, TikToku, Facebooku oraz Instagramie.

Za pomysł, opracowanie koncepcji kreatywnej oraz strategii komunikacji odpowiada agencja Great Minds, należąca do Garden of Words Group. Oprócz stworzenia pomysłu agencja własnymi zasobami zaplanowała i zrealizowała proces produkcyjny. Wszystkie materiały video oraz materiały graficzne i tekstowe wykorzystywane w kampanii wykonane zostały in-house.

Autor: FreshThink/ Materiały prasowe