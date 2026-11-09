Wystartował Spicy Whopper Challenge od Burger King®. Podejmij wyzwanie i sprawdź się!

Ostrość ma trzy oblicza

W restauracjach Burger King® zrobi się naprawdę gorąco. Spicy Whopper to limitowana oferta, w której kultowe burgery z wołowiną grillowaną na prawdziwym ogniu zyskują trzy ostre odsłony. Każda z nich to inna dawka pikanterii – od delikatnej ostrości, przez wyraźnie pikantny smak, aż po ekstremalny poziom dla najbardziej odważnych:

Spicy Whopper – idealny dla tych, którzy wolą najpierw wybadać teren. Klasyczne składniki Whoppera® zyskują wyrazisty akcent za sprawą sosu majonezowego sriracha. To dobry początek dla fanów lekkiej ostrości.

– idealny dla tych, którzy wolą najpierw wybadać teren. Klasyczne składniki Whoppera® zyskują wyrazisty akcent za sprawą sosu majonezowego sriracha. To dobry początek dla fanów lekkiej ostrości. Extra Spicy Whoppe r – tutaj temperatura idzie w górę! Do gry wchodzą sos serowy z chili i sześć plasterków jalapeño, które w połączeniu z sosem sriracha nadają burgerowi naprawdę ognisty charakter.

r – tutaj temperatura idzie w górę! Do gry wchodzą sos serowy z chili i sześć plasterków jalapeño, które w połączeniu z sosem sriracha nadają burgerowi naprawdę ognisty charakter. Extreme Spicy Whopper – prawdziwa próba ognia. Ten sam zestaw sosów, ale aż 12 plasterków jalapeño – dwa razy więcej niż w wariancie Extra Spicy. To poziom dla tych, którzy nie boją się prawdziwie pikantnych smaków.

A dla tych, którym nie straszny nawet Extreme Spicy Whopper, Burger King® ma jeszcze jednego asa w rękawie! Dodatkowe papryczki jalapeño i ostry sos pozwalają stworzyć własny, nieoficjalny, czwarty poziom wyzwania.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Ostrość ma to do siebie, że każdy odczuwa ją inaczej. Dla jednych szczypta chili to już spore wyzwanie, dla innych nawet solidna porcja jalapeño jest dopiero początkiem. Postanowiliśmy pobawić się tymi różnicami i stworzyć ofertę, która daje możliwość sprawdzenia własnych granic, ale też wnosi element rywalizacji. Najbardziej ciekawi nas to, jak goście podejdą do tego wyzwania – czy zaczną od pierwszego poziomu, czy od razu zdecydują się na najostrzejszy wariant. A może znajdą się śmiałkowie, którzy stworzą własny, czwarty poziom? – mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King®.

Challenge Accepted?

Każdy zna kogoś, kto twierdzi, że nic nie jest dla niego wystarczająco ostre. Burger King® postanowił to sprawdzić i zaprasza do udziału w Spicy Whopper Challenge. To prawdziwa próba ognia, w której miłośnicy pikantnych smaków mogą sprawdzić swoją wytrzymałość na trzech poziomach ostrości. Burgery można testować w dowolnej kolejności, a każdy sam decyduje, na którym etapie zakończy wyzwanie.

Spicy Whopper Challenge to nie tylko okazja, by sprawdzić swoją wytrzymałość na ostrość, ale też dobra zabawa, do której można wciągnąć znajomych. Zachęcamy do dzielenia się swoimi wynikami w mediach społecznościowych i nominowania kolejnych osób do udziału w wyzwaniu. W końcu warto sprawdzić, kto w gronie znajomych najlepiej radzi sobie z pikantnymi smakami! – dodaje Magdalena Michalak.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Roślinne patty również dołączy do challengu

Burger King® nie zapomina również o miłośnikach wersji roślinnej i podobnie jak w przypadku mięsnych Whopperów, już 10 listopada wprowadzi ich ogniste odsłony! Trzy poziomy będą dostępne także z roślinnym patty, dzięki czemu jeszcze więcej fanów pikantnych smaków będzie mogło spróbować swoich sił w wyzwaniu.

Spicy Whopper Challenge dopiero się rozkręca, a kolejne niespodzianki mogą być bliżej, niż się wydaje. Już wkrótce okaże się, w których zakątkach Polski zrobi się naprawdę gorąco!