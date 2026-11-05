Kaufland Polska stawia na działania społeczne. Startuje program „Lepiej po sąsiedzku”

„Lepiej po sąsiedzku” to program, w którym skala ogólnopolskiej marki łączy sięz lokalnymi potrzebami i inicjatywami. Budowanie silnych, zintegrowanychi zaangażowanych społeczności wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi i wsparcia, lecz także stworzenia warunków do wspólnego działania. I właśnie taki mechanizm wspierania lokalnych społeczności proponuje Kaufland, nie ograniczając, wpisanej w swoje DNA, idei dobrego sąsiedztwa, wyłącznie do komunikacyjnego hasła.

Program ,,Lepiej po sąsiedzku” to inicjatywa Kaufland Polska. Sieć przeznacza ponad 2,6 mln złotych na wsparcie lokalnych społeczności. Dzięki formule programu organizacje zyskają możliwość sfinansowania pomysłów ważnych dla ich otoczenia,a mieszkańcy – głos w sprawie tego, co powstanie w ich sąsiedztwie. Program obejmuje 263 mikroregiony w 210 miejscowościach, w których obecny jest Kaufland ze swoimi sklepami. W każdym mikroregionie zwycięski projekt otrzyma 10 tys. zł na jego realizację.

Koncepcję, całościową strategię programu oraz kreację, a także jego szczegółową mechanikę opracowała agencja Great Minds, będąca częścią Garden of Words Group. W ramach współpracy agencja koordynuje również całokształt pracy operacyjnej, stworzyła materiały graficzne i komunikacyjne bazujące na Brand Hero marki – Celince oraz dedykowaną, rozbudowaną platformę online dla programu, z formularzem zgłoszeniowym i modułem głosowania. Great Minds odpowiada również za współpracę z samorządami lokalnymi, wsparcie sklepów podczas kolejnych etapów projektu oraz komunikację PR programu.