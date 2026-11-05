Przed nami długi listopadowy weekend. Polacy wybierają przede wszystkim krajowe kierunki

Przed nami długi listopadowy weekend. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają w tym czasie w różne regiony kraju.

Polacy planują coraz dłuższe wyjazdy. Średnia długość pobytu wynosi 3,6 nocy.

Podróżni coraz częściej wybierają obiekty o wyższym standardzie, szczególnie hotele czterogwiazdkowe i resorty.

Listopadowy weekend coraz popularniejszy. Imponujący wzrost rezerwacji

Jesienny wypoczynek staje się dla Polaków coraz atrakcyjniejszą alternatywą dla wyjazdów organizowanych w sezonie wakacyjnym. Z danych Triverna.pl wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wartość sprzedaży rezerwacji na listopadowy długi weekend zwiększyła się o 501,6 proc. Z kolei sama liczba rezerwacji wzrosła o 413,5 proc.

Skala wzrostu pokazuje, że listopadowy długi weekend zyskuje na znaczeniu jako okazja do jesiennego wypoczynku. W tym roku układ kalendarza pozwala zaplanować nawet pięciodniowy wyjazd przy wykorzystaniu dwóch dni urlopu. Widzimy też, że Polacy nie ograniczają się do krótkich wypadów - średnia długość pobytu wynosi 3,6 nocy, więcej niż w przypadku majówki, Bożego Ciała czy Wielkanocy. To pokazuje, że listopad może być atrakcyjnym terminem na dłuższy odpoczynek poza głównym sezonem wakacyjnym - komentuje Krzysztof Dębski, dyrektor ds. marketingu w Triverna.pl.

Autor: Triverna.pl/ Materiały prasowe

Dłuższy pobyt w korzystniejszej cenie za dobę

Większe zainteresowanie listopadowym weekendem przekłada się również na długość planowanych wyjazdów. Przeciętny pobyt obejmuje 3,6 nocy, a średnia cena za dobę (ADR) wynosi 528 zł. To o 14,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła także średnia wartość rezerwacji (AOV), która osiągnęła poziom 1974 zł, czyli o 17,2 proc. więcej niż w poprzednim roku. Dla porównania podczas tegorocznej majówki podróżni rezerwowali średnio 2,5 nocy przy cenie 589 zł za dobę. W przypadku Bożego Ciała było to 2,9 nocy i 603 zł, natomiast w Wielkanoc 2,8 nocy i 746 zł.

Większość rezerwacji pojawia się tuż przed wyjazdem

Polacy nie zawsze planują jesienny odpoczynek z dużym wyprzedzeniem. Statystyki wskazują, że największe zainteresowanie rezerwacjami przypada na wrzesień i październik. We wrześniu złożono 32,8 proc. wszystkich rezerwacji na listopadowy termin. Kolejne 51,5 proc. przypadło na październik, do 25. dnia miesiąca. Oznacza to, że aż 84,3 proc. rezerwacji dokonano w ciągu ostatnich ośmiu tygodni przed rozpoczęciem pobytu. Dla porównania rok wcześniej udział ten wynosił 73,5 proc. Co więcej, około 87 proc. całego wzrostu liczby rezerwacji rok do roku wygenerowały właśnie dwa ostatnie miesiące.

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Komfort przede wszystkim. Rośnie zainteresowanie lepszym standardem hoteli

Wybierając miejsce na listopadowy wypoczynek, podróżni coraz częściej zwracają uwagę na standard obiektu. Szczególnie widoczny jest wzrost popularności hoteli czterogwiazdkowych, których udział w rezerwacjach zwiększył się o 10,1 proc. rok do roku. Na znaczeniu zyskują również resorty, notujące wzrost o 9,5 proc. Udział obiektów pięciogwiazdkowych zwiększył się natomiast o 0,4 proc. Łącznie hotele cztero- i pięciogwiazdkowe oraz resorty odpowiadają już za 55,5 proc. wszystkich rezerwacji. Rok wcześniej ich udział wynosił około 35,5 proc. Pozostałe wybory obejmują obiekty bez przypisanej kategorii (25,8 proc.) oraz hotele trzygwiazdkowe (18,5 proc.).

Morze czy góry? Które regiony cieszą się największym zainteresowaniem?

Zdecydowana większość turystów pozostaje w kraju. Polskie obiekty noclegowe odpowiadają za 97,6 proc. wszystkich rezerwacji na listopadowy długi weekend. Największą popularnością cieszy się województwo zachodniopomorskie, na które przypada 36,6 proc. rezerwacji. Drugie miejsce zajmuje dolnośląskie z wynikiem 17 proc., a trzecie małopolskie, które osiągnęło 12,1 proc. Kolejne pozycje należą do województw śląskiego (10,9 proc.), pomorskiego (9,9 proc.) i warmińsko-mazurskiego (7,1 proc.). Łączny udział regionów nadmorskich wynosi 46,5 proc. Dla porównania przed rokiem było to 53,7 proc. Wśród najchętniej wybieranych miejscowości prowadzi Kołobrzeg, odpowiadający za 6 proc. rezerwacji. Tuż za nim znalazły się Szklarska Poręba (5,5 proc.) oraz Świnoujście (5,3 proc.).

Rodziny z dziećmi coraz częściej wybierają resorty

Listopadowy wypoczynek staje się popularny również wśród rodzin. Rezerwacje dokonywane przez osoby podróżujące z dziećmi stanowią 43,3 proc. wszystkich zgłoszeń. To wzrost o 5,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Co istotne, rodziny odpowiadają za 47,6 proc. całkowitej wartości sprzedaży. Ich rezerwacje są również droższe. Średnia wartość pobytu rodzinnego wynosi 2167 zł, podczas gdy w przypadku wyjazdów bez dzieci jest to 1826 zł. Różnicę widać także w cenie za dobę: 562 zł dla rodzin i 502 zł dla pozostałych podróżnych.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie rodzin wyjazdami do resortów, które oferują warunki sprzyjające wspólnemu wypoczynkowi. W tegorocznych rezerwacjach na listopadowy długi weekend obiekty te stanowią 22 proc. wyborów rodzin z dziećmi, w porównaniu z 17,1 proc. wśród osób podróżujących bez dzieci. Wyższa jest również średnia cena za dobę w resorcie - w przypadku rodzin wynosi 625 zł, wobec 469 zł dla pobytów bez dzieci - dodaje Krzysztof Dębski.

Listopad coraz chętniej wybieranym miesiącem na odpoczynek

Dane Triverna.pl pokazują, że listopadowy długi weekend na dobre wpisał się w kalendarz wyjazdowych planów Polaków. Turyści coraz częściej decydują się na kilkudniowy wypoczynek, wybierają obiekty o wyższym standardzie i nie rezygnują z komfortu nawet poza głównym sezonem. Szczególnie widoczny jest także wzrost zainteresowania rodzinnymi pobytami w resortach. Wszystko wskazuje na to, że jesień staje się kolejną okazją do zaplanowania dłuższego urlopu.

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