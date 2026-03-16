Kardiolodzy zdradzają przepis na idealne śniadanie. Ten prosty posiłek obniża cholesterol

Lekarze zajmujący się chorobami serca zwracają uwagę na potężną rolę porannego posiłku i wyliczają poranne błędy żywieniowe.

Zwykłe płatki owsiane stanowią numer jeden w porannym menu, ponieważ dostarczają cennego błonnika i pomagają walczyć ze zbędnymi kilogramami .

. Specjaliści odradzają spożywanie rano wysoko przetworzonych wędlin oraz słodyczy, które gwarantują jedynie nagły spadek sił witalnych.

Warto zapoznać się z konkretnymi przepisami medyków na rozpoczęcie dnia w sposób zdrowy i pełnowartościowy.

Idealne śniadanie dla serca. Kardiolodzy wskazują jeden produkt

Eksperci od żywienia przez długi czas traktowali pierwsze danie po przebudzeniu jako absolutny fundament jadłospisu. Współczesne podejście dopuszcza wprawdzie omijanie tego posiłku przez niektóre osoby bez wyraźnych szkód dla organizmu, jednak w ujęciu ogólnym poranne jedzenie wciąż przynosi ogromne korzyści. Spożycie odpowiednich produktów zaraz po nocnym odpoczynku doskonale ładuje baterie i skutecznie zapobiega rzucaniu się na jedzenie w późniejszej części dnia. Regularne jedzenie rano świetnie poprawia skupienie, a dodatkowo wyraźnie zmniejsza ryzyko zapadnięcia na cukrzycę pierwszego typu i obniża ciśnienie tętnicze. Serwis internetowy "Today" postanowił zapytać uznanych lekarzy o ich nawyki i najczęstsze pomyłki pacjentów.

Dyrektor do spraw profilaktyki sercowo-naczyniowej w placówce National Jewish Health w Denver, doktor Andrew Freeman, stanowczo odradza jedzenie czegokolwiek w pośpiechu. Taki nawyk mocno zaburza prawidłowe trawienie i zazwyczaj zmusza nas do sięgania po żywność fatalnej jakości. Słodkie bułki czy sklepowe batony dostarczają gigantycznych dawek cukru, co błyskawicznie pogarsza naszą formę w kolejnych godzinach. Z kolei profesor kardiologii pracująca w szpitalu Cedars-Sinai w Los Angeles, doktor Susan Cheng, zaznacza, że poranne menu musi być przede wszystkim proste w przygotowaniu i urozmaicone. Taka strategia pozwala skutecznie ominąć kulinarną nudę.

Specjaliści od chorób układu krążenia są całkowicie zgodni co do tego, że owsianka nie ma sobie równych o poranku. Ten niepozorny posiłek kryje w sobie mnóstwo błonnika, niezbędnych witamin oraz składników mineralnych, które błyskawicznie stawiają na nogi. Regularne sięganie po ten produkt ułatwia utrzymanie optymalnej masy ciała i zbija niebezpieczny dla zdrowia cholesterol. Lekarze zaznaczają jednak, aby w sklepach wybierać wyłącznie tradycyjne płatki, omijając szerokim łukiem ich błyskawiczne odpowiedniki.

Jak przygotować płatki owsiane? Przepisy polecane przez kardiologów

Doktor Freeman najchętniej zjada skromną porcję owsianki przygotowaną na bazie zwykłej wody, którą wzbogaca świeżymi jagodami, orzechami i zmielonymi nasionami. Doktor Cheng wybiera z kolei nieco inną kompozycję i namacza płatki w mleku roślinnym, dodając do nich nasiona chia. Jeśli ktoś zupełnie nie toleruje smaku owsianki, specjaliści przygotowali równie zdrowe zastępstwo. Według doktora Freemana doskonałą alternatywą będzie kromka pełnoziarnistego pieczywa z pastą z awokado i solidną porcją warzyw. Taki zestaw gwarantuje podaż dobrych tłuszczów, świetnie poprawia pracę mózgu i chroni nasze naczynia krwionośne.

Cukier i białe pieczywo. Tego unikaj z samego rana

Wyniki badań opublikowane na łamach czasopisma naukowego "American Journal of Clinical Nutrition" nie pozostawiają złudzeń w kwestii porannego jadłospisu. Jedzenie bogate w cukry proste przy jednoczesnym braku błonnika wywołuje drastyczny wyrzut glukozy do krwi, a jego późniejszy spadek kończy się potężnym znużeniem i brakiem koncentracji. Lepiej zrezygnować z pączków na rzecz pełnoziarnistej kanapki z jajkiem i awokado, która zagwarantuje nam zastrzyk dobroczynnego białka i tłuszczu. Warto uważać na popularne pułapki dla zapracowanych, takie jak słodzone jogurty, sklepowe batoniki zbożowe czy białe bułki z przetworzonym mięsem. Zawsze należy uważnie czytać etykiety produktów opisywanych jako dietetyczne, ponieważ często kryją one w sobie ogromne ilości konserwantów i dosypywanego cukru.