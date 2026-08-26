Kamperowanie i biwakowanie bez niespodzianek. 5 zasad bezpiecznego korzystania z butli gazowych na wakacjach

Poranna kawa zaparzona na łonie natury, ciepły posiłek po całym dniu na szlaku, a nawet ogrzewanie kampera podczas chłodniejszych nocy – to właśnie te detale dodają kempingowym wyjazdom niepowtarzalnego uroku. W takich sytuacjach butle gazowe pozostają nieodłącznym elementem urlopu na łonie natury. Dają pełną swobodę wyboru miejsca na nocleg, uwalniając od konieczności podpinania się pod infrastrukturę na zatłoczonych polach. Ta niezależność wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością. Zdecydowanej większości wakacyjnych incydentów z udziałem gazu można uniknąć zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa przed wyjazdem.

Gdy wyjeżdżamy w trasę kamperem, to staje się on naszym domem. Traktujmy więc turystyczną instalację gazową tak samo odpowiedzialnie, jak tę domową, aby zapewnić sobie i swoim bliskim w pełni bezpieczną podróż. Przed każdym sezonem sprawdzajmy zawory, reduktor, węże, a wymieniając butlę w drodze, zawsze zwracajmy uwagę na plombę na zaworze, która wskazuje, kto ją napełniał. Dobry nawyk sprawdzania szczelności instalacji zajmuje kilka minut, dając spokojny sen na każdym wyjeździe – dodaje Iwona Porowska, Kierownik ds. Bezpieczeństwa Procesowego i BHP w GASPOLU.

Jak zatem szybko i sprawnie przygotować się do sezonu, by zyskać pełen spokój ducha? Oto 5 praktycznych zasad bezpiecznego korzystania z butli z gazem na wakacjach od eksperta Gaspol.

Transportuj butlę zawsze w pionie

Butle gazowe są zaprojektowane do pracy/eksploatacji i transportu w pozycji pionowej. Wewnątrz butli gaz znajduje się w dwóch fazach: płynnej (na dole) i lotnej (na górze). Przewożenie i użytkowanie butli w pozycji poziomej może spowodować przedostanie się ciekłego LPG do instalacji, co prowadzi do nieprawidłowej pracy urządzeń i zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji. Butla w luku bagażowym kampera czy w bagażniku samochodu osobowego musi stać pionowo i być zabezpieczona pasami, aby nie przemieszczała się podczas nagłego hamowania.

Kupuj butle od sprawdzonego dostawcy

Napełnianie butli turystycznych samodzielnie na stacjach autogazu jest niedozwolone. To nie tylko ryzykowne, ale i technicznie niewłaściwe. Wymiany butli należy dokonywać wyłącznie w sprawdzonych punktach lub u autoryzowanych dystrybutorów. Gwarancją legalności i sprawności technicznej butli jest tabliczka na butli z czytelnymi oznaczeniami (m.in. datą ważnej legalizacji) oraz nienaruszona plomba termokurczliwa na zaworze. To znak, że butla została sprawdzona pod względem rygorystycznych wymagań techniczno-jakościowych w procesie technologicznym. Plomba foliowa jest potwierdzeniem, że butla została napełniona w sposób legalny, w certyfikowanej rozlewni gazu płynnego LPG, przejścia testów bezpieczeństwa oraz nienaruszonej zawartości.

Woda z mydłem – najlepszy przyjaciel biwakowicza

PAMIĘTAJ! Przed odkręceniem zaślepki z króćca zaworu zawsze sprawdź, czy pokrętło zaworu butli jest dokręcone (odkręć ¼ obrotu pokrętła, a następnie ponownie dokręć). Sprawdzanie szczelności po każdym podłączeniu butli do instalacji to absolutna konieczność. Nie potrzeba do tego skomplikowanego sprzętu. Wystarczy użyć sprayu do wykrywania nieszczelności lub zwykłej wody z mydłem, którą smarujemy łączenie butli z wężem. Jeśli po otwarciu zaworu nie pojawiają się rosnące pęcherzyki powietrza, instalacja jest szczelna. Butle gazowe należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz wysoką temperaturą. Nie należy pozostawiać ich w zamkniętych przestrzeniach narażonych na nadmierne nagrzewanie. Wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia wewnątrz butli, dlatego tak istotne jest właściwe przechowywanie.

Data ważności węża i reduktora

Nawet najszczelniejsza butla nie gwarantuje bezpieczeństwa, jeśli osprzęt jest wyeksploatowany. Węże gazowe parcieją i tracą elastyczność pod wpływem słońca i zmian temperatur. Każdy wąż posiada nadrukowaną datę produkcji. Elementy eksploatacyjne instalacji (wąż i reduktor) należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta lub wcześniej, jeśli widać oznaki zużycia.

Bezwzględna wentylacja i czujniki

Gotowanie w zamkniętym kamperze, przyczepie czy w przedsionku namiotu, wymaga zapewnienia ciągłego obiegu powietrza. Kuchenki przeznaczone do użytku zewnętrznego nigdy nie powinny być odpalane w zamkniętych przestrzeniach ze względu na ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.

Dla pełnego bezpieczeństwa, w pojazdach kempingowych warto zainstalować detektory czadu i gazu. Detektor gazu montujemy tuż przy podłodze (LPG jest cięższe od powietrza i w razie wycieku gromadzi się na dole). A detektor tlenku węgla (CO) zgodnie z instrukcją producenta – najczęściej na wysokości oddychania lub wyżej. Jeśli wyczuwalny jest charakterystyczny zapach gazu, należy natychmiast zakręcić zawór butli, otworzyć drzwi i okna oraz nie używać urządzeń elektrycznych, które mogą wytworzyć iskrę i być potencjalnym źródłem zapłonu. Dopiero po przewietrzeniu przestrzeni należy przystąpić do lokalizacji źródła nieszczelności lub skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

Podczas jazdy zawór butli powinien pozostawać w pozycji zamkniętej, chyba że instalacja została wyposażona w certyfikowany system umożliwiający bezpieczne korzystanie z gazu w trakcie ruchu. Ogranicza to ryzyko wycieku gazu w przypadku kolizji lub uszkodzenia instalacji.

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zaczyna się jeszcze przed wyjazdem. Kilka minut poświęconych na kontrolę instalacji gazowej może zapobiec poważnym awariom i pozwala cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnego stresu. Odpowiedzialne korzystanie z butli gazowych sprawia, że kamper, przyczepa czy namiot pozostają komfortowym i bezpiecznym miejscem wypoczynku.