Kaczki biegusy to naturalna broń na ślimaki w ogrodzie. Latem będziesz mieć spokój ze szkodnikami

Biegus indyjski zamiast oprysków. Ptaki masowo zjadają ślimaki w ogrodzie

- Mięczaki pustoszą przydomowe uprawy, a powszechnie stosowane metody walki z nimi rzadko przynoszą oczekiwane rezultaty.

- Biegusy indyjskie stanowią biologiczną zaporę dla szkodników, pochłaniając każdego dnia dziesiątki osobników bez szkody dla roślinności.

- Krajowy rynek oferuje już nie tylko zakup tych użytecznych ptaków, ale również ich krótkoterminowy wynajem.

- Wprowadzenie drapieżników na własną działkę to szansa na całkowicie bezinwazyjne ocalenie plonów i ozdobnych rabat.

Mięczaki stanowią zmorę każdego działkowca, degradując starannie pielęgnowane rośliny i pozostawiając na nich nieestetyczny śluz. Gospodarskie patenty opierające się na tworzeniu barier z rozsypanego cynamonu, popiołu czy rozgniecionych skorupek jaj pełnią jedynie funkcję prewencyjną i nie rozwiązują problemu u źródła. Właśnie dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się wprowadzanie na zaatakowany teren naturalnych drapieżników, które błyskawicznie rozprawiają się z ogrodowymi intruzami.

Pochodząca z Azji rasa domowego drobiu, znana jako biegus indyjski, przyciąga uwagę swoim charakterystycznym, pionowym sposobem poruszania się oraz bardzo żywiołowym usposobieniem. W odróżnieniu od klasycznych krzyżówek, ptaki te właściwie nie korzystają ze skrzydeł i unikają głębokich akwenów, stając się za to perfekcyjnymi strażnikami wyznaczonego terenu. Podstawą ich diety są wszelkiego rodzaju mięczaki, dlatego chętnie pożerają zarówno osobniki w muszlach, jak i wyjątkowo uciążliwe ślimaki nagie, nie omijając przy tym pędraków oraz turkuci podjadków. Ten niezwykły apetyt od lat z powodzeniem wykorzystują zarządcy brytyjskich ogrodów historycznych oraz europejskich i azjatyckich winnic ekologicznych, zwłaszcza we Francji i Japonii. Jeden ptak potrafi w ciągu zaledwie doby zlokalizować i zjeść nawet sześćdziesiąt szkodników, pozostając przy tym w pełni bezpiecznym elementem ekosystemu. Zwierzęta te nie wykazują zainteresowania zjadaniem liści czy kwiatów, choć ze względu na swoją ruchliwość mogą przypadkowo stratować najsłabsze pędy, przez co młode rośliny warto profilaktycznie zabezpieczyć.

Zatrudnianie tych ruchliwych drapieżników do ochrony upraw znajduje coraz więcej zwolenników również na terenie naszego kraju. Co istotne, ekologiczna walka z mięczakami wcale nie wymusza na właścicielach działek konieczności natychmiastowego zakładania własnej hodowli. Na polskim rynku działają już specjalistyczne gospodarstwa, które oferują usługę profesjonalnego wypożyczania stada na wyznaczony czas.

Zakup czy wynajem? Sprawdzamy koszty kaczki biegusa do ogrodu

Nabycie przedstawicieli tej rasy na polskim rynku nie wiąże się z dużymi wydatkami. Cena jednego osobnika wynosi około osiemdziesiąt złotych, jednak ptaki najczęściej oferowane są w parach, co daje łączny koszt stu sześćdziesięciu złotych. Alternatywą jest czasowa dzierżawa, a tygodniowe wypożyczenie takiej ekipy kosztuje średnio zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Wymagania i hodowla. Jak dbać o kaczki biegusy na własnej działce?

Ptaki te wykazują silny instynkt społeczny, dlatego do prawidłowego funkcjonowania potrzebują towarzystwa innych przedstawicieli swojego gatunku. W ciągu dnia pozostają niezwykle aktywne, bezustannie przeczesując teren, żerując i dbając o czystość. Ich podstawową potrzebą jest rozległy wybieg otoczony solidną siatką, którą należy wpuścić głęboko w ziemię, aby powstrzymać ataki lisów, kun oraz jastrzębi. Do nocnego odpoczynku wystarczy im najzwyklejszy, nieocieplany kurnik osłaniający przed wiatrem i ulewami, w którym podłoże zostanie wysypane grubą warstwą słomy lub suchych trocin. Kluczowym elementem infrastruktury jest także płytki basen, ponieważ regularne zabiegi wodne pozwalają im utrzymać pióra w doskonałym stanie i pozbyć się pasożytów. Biegusy świetnie sprawdzają się również w roli niosek, produkując rocznie od stu pięćdziesięciu do nawet dwustu sztuk jaj o białym lub lekko zielonym odcieniu. Do ich znoszenia potrzebują jedynie zacisznych zakamarków wyposażonych w wyłożone miękkim materiałem skrzynki.

7