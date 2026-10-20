K-beauty podbija Polskę. Kaufland odpowiada na rosnące zainteresowanie koreańską pielęgnacją

Jeszcze kilka lat temu koreańska pielęgnacja kojarzyła się przede wszystkim z maseczkami w płachcie, esencjami i znaną już wszystkim, 10-etapową rutyną. Dziś K-beauty to coraz szersza kategoria, obejmująca także pielęgnację skóry głowy i włosów, kosmetyki hybrydowe, zapachy oraz domowe urządzenia beauty. Skalę kategorii dobrze obrazują dane Ministry of Food and Drug Safety: w pierwszej połowie 2026 r. Korea Południowa wyeksportowała kosmetyki o rekordowej wartości 7 mld dolarów, o 27,3% więcej niż rok wcześniej[1]. Tym samym kraj utrzymuje pozycję drugiego największego eksportera kosmetyków na świecie.

Co ciekawe, jednym z najważniejszych rynków dla K-beauty jest właśnie Polska – w 2025 r. wartość eksportu koreańskich kosmetyków do naszego kraju wyniosła 282,4 mln dolarów, o 111,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Polska awansowała tym samym na 9. miejsce wśród wszystkich odbiorców K-beauty, zajmując w ten sposób 1. miejsce w Unii Europejskiej[2]. Dynamiczny wzrost kategorii pokazuje też znaczące zmiany na rynku kosmetycznym – koreańskie podejście do pielęgnacji przestało być niszowym trendem, stając się jednym z wiodących nurtów beauty.

Od dziesięciu kroków pielęgnacji do skuteczności i wygody

Choć koreańska pielęgnacja nadal opiera się na tym, z czego zasłynęła, stawiając na składniki aktywne oraz dbałość o barierę hydrolipidową skóry, zmieniają się formaty produktów. Zamiast rozbudowywać rutynę o kolejne kroki, konsumenci coraz częściej szukają kosmetyków, które łączą kilka funkcji i pozwalają znacznie skrócić codzienny rytuał. Dobrym przykładem kosmetyku wielofunkcyjnego są, mocno osadzone w aktualnych trendach, płatki tonizujące (ang. toner pads). Są one nasączone esencją, dzięki czemu łączą właściwości toniku z wygodną aplikacją i zależnie od rodzaju, np. delikatnym działaniem złuszczającym.

Produktami cieszącymi się dużym wzrostem zainteresowania są także różnego rodzaju maski, m.in. hydrożelowe, których eksport w okresie od stycznia do lipca 2026 r. osiągnął wartość 414,36 mln dolarów, co oznacza wzrost o 25,8 proc. w porównaniu do roku 2025[3]. Coraz większą rolę odgrywa również koreańska pielęgnacja skóry głowy i włosów. Eksport koreańskich produktów hair care w pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. wyniósł już 232,6 mln dolarów i był o 30,6 proc. wyższy niż rok wcześniej[4]. Nową kategorią, która również zyskuje uznanie klientów jest K-fragrance. W 2025 r. eksport koreańskich zapachów zwiększył się o 46,2 proc., do 60 mln dolarów[5]. To wciąż niewielka część całego rynku, ale intensywny wzrost kategorii gruntuje pozycję Korei jako 2. najważniejszego eksportera kosmetyków na świecie.

K-Beauty z TikToka trafia do polskich łazienek

Za rosnącą popularnością koreańskich kosmetyków stoi nie tylko ich szeroka oferta, jakość czy szybkie tempo wprowadzania innowacji. Ważnym elementem pozostaje globalna popularność koreańskiej popkultury, przede wszystkim K-popu. Gwiazdy koreańskiej sceny muzycznej stały się dla swoich odbiorców źródłem inspiracji także w zakresie pielęgnacji, makijażu czy wyglądu włosów, co wpłynęło na szybkie przeniesienie kulturowych trendów z Azji na płaszczyznę zakupów.

Dużą rolę odgrywa tu również TikTok, platforma oparta na konsumowaniu treści w przystępnej, krótkiej formie. Nowe formaty, charakterystyczne opakowania oraz innowacyjne formuły, często stają się przedmiotem krótkich filmów, rekomendacji czy filmików ASMR. Dzięki temu, efektowne maski hydrożelowe bądź toner pads zyskują coraz szerszą rozpoznawalność.

Kaufland odpowiada na nowe trendy beauty

W sklepach Kaufland systematycznie pojawiają się kosmetyki odpowiadające zarówno na najbardziej rozpoznawalne potrzeby pielęgnacyjne, jak i najnowsze trendy kategorii. Wśród dostępnych produktów znajdują się m.in. kosmetyki z popularnymi składnikami aktywnymi, takimi jak centella asiatica, peptydy oraz ceramidy. W kolejnych tygodniach ofertę uzupełnią również koreańskie toner pads.

Widzimy, że klienci coraz częściej interesują się konkretnymi składnikami, nowymi formułami i produktami, które pozwalają uprościć codzienną pielęgnację, dlatego oprócz klasycznych maseczek w płachcie wprowadzamy do oferty także produkty odpowiadające na najnowsze trendy. Chcemy, aby nasi klienci mogli sięgać zarówno po dobrze znane, stałe elementy koreańskiej pielęgnacji, jak i nowości popularne w danej chwili – podkreśla Sławomir Kołodziej, Dyrektor Pionu Zakupu Non Food w Kauflandzie.

Dynamiczny rozwój K-beauty sprawia, że sama kategoria nieustannie się zmienia – obok bestsellerowych formatów szybko pojawiają się kolejne składniki, technologie czy sposoby aplikacji. Odzwierciedla to również oferta Kauflandu, która podąża za nowymi kierunkami koreańskiej pielęgnacji, cyklicznie rotując i pozwalając klientom odkrywać kolejne odsłony tego trendu.