Jesień w Action. Stylowe dodatki i sezonowe dekoracje w świetnych cenach

Jesienne dekoracje w Action już kuszą – królują dynie, grzybki, skrzaty i ciepłe kolory.

W ofercie nie brakuje również świecących ozdób LED, które pięknie prezentują się po zmroku.

Ceny wielu dekoracji zaczynają się już od kilku złotych, więc można odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.

Wśród propozycji znajdziemy zarówno subtelne dodatki do domu, jak i efektowne ozdoby na Halloween.

Jesień coraz śmielej zagląda do sklepów, a wraz z nią pojawiają się dekoracje, które potrafią w kilka chwil odmienić wnętrze. W Action znajdziemy sporo sezonowych dodatków w ciepłych, jesiennych kolorach. Co ważne, wiele z nich kosztuje naprawdę niewiele, więc można stworzyć przytulny klimat bez dużych wydatków.

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Jesienne dekoracje już pojawiły się w Action

Wśród nowości uwagę zwracają przede wszystkim motywy kojarzące się z jesienią. Są dynie w różnych odsłonach, grzybki, figurki skrzatów, jesienne kompozycje i ozdoby z naturalnie wyglądających materiałów. Część dekoracji utrzymana jest w stonowanych beżach i brązach, inne mają intensywniejsze pomarańczowe lub czerwone akcenty.

To propozycje zarówno dla osób, które lubią delikatne dodatki, jak i tych, które jesienią chcą mocniej zmienić wystrój mieszkania. Niewielkie figurki można ustawić na półce, komodzie czy parapecie, a większe dekoracje mogą stać się ciekawym elementem aranżacji salonu lub przedpokoju.

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Małe dodatki, duży efekt

Jesienny klimat można stworzyć bez wymieniania całego wystroju. Wystarczy kilka dobrze dobranych dodatków. W Action znajdziemy między innymi dekoracyjne dynie, ceramiczne figurki, ozdobne grzybki, świecące dekoracje oraz jesienne akcenty do ustawienia na stole. Ciekawie prezentują się również lampki i ozdoby LED, które szczególnie dobrze sprawdzą się po zmroku.

Ceny są przy tym bardzo różne, ale w ofercie nie brakuje produktów za kilka czy kilkanaście złotych. Przykładowo dekoracyjny grzybek kosztuje 3,85 zł, domek dekoracyjny 4,49 zł, a zestaw dekoracyjnych pająków na Halloween 3,49 zł. Nieco większe ozdoby, takie jak dynia czy jesienne figurki, również można znaleźć w przystępnych cenach.

Dynie, grzybki i światła – tego nie może zabraknąć jesienią

Jednym z najmocniejszych motywów w jesiennej ofercie Action są oczywiście dynie. Pojawiają się zarówno klasyczne modele w pomarańczowym kolorze, jak i bardziej nietypowe warianty. Wśród propozycji znalazła się między innymi dekoracyjna dynia za 19,90 zł, dynia na Halloween za 16,95 zł oraz mniejsze ozdoby w kształcie tego jesiennego symbolu.

Miłośnicy bardziej subtelnych dekoracji mogą postawić na grzybki. Drewniany dekoracyjny grzybek Home Accents kosztuje 3,85 zł, a ozdobny grzybek lub dynia dostępne są za 7,47 zł. Ciekawym dodatkiem może być również stojąca jesienna dekoracja w kształcie grzybka za 11,95 zł.

Jesienną atmosferę świetnie podkreśla także światło. W ofercie znalazły się między innymi kurtyny świetlne za 29,95 zł, łańcuchy świetlne na Halloween za 27,95 zł czy mniejsze dekoracje LED. Dzięki nim nawet prosta aranżacja może wieczorem wyglądać znacznie bardziej klimatycznie.