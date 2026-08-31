Smak Maka. Bez mięsa. Zupełnie nowy McVeggie® Deluxe wkracza do restauracji w całej Polsce

I wtedy wchodzi on!

Na ten moment czekało wielu fanów Maka. Od dziś w restauracjach w całej Polsce dostępny jest nowy McVeggie® Deluxe oraz McWrap® Veggie Deluxe - bezmięsne propozycje, które dostarczają dokładnie tego, za co goście kochają McDonald’s: satysfakcję z każdego kęsa. Nowe produkty poszerzają ofertę marki, umożliwiając jeszcze większy wybór.

Premiera McVeggie® Deluxe to ważny krok w rozwoju naszej oferty. Odpowiadając na potrzeby naszych gości, coraz częściej sięgających po bezmięsne propozycje, wprowadzamy produkt, który łączy wegetariański charakter z pysznym smakiem, z którego słynie McDonald’s. - mówi Agata Piąstka, Brand Manager McDonald’s Polska.

Smak Maka w nowym McVeggie

Oferta McDonald’s poszerza się o dwie pozycje – McVeggie® Deluxe i McWrap® Veggie Deluxe. Obie bazują na zupełnie nowym, pysznym mlecznym kotlecie bezmięsnym, któremu towarzyszy ser cheddar, świeże warzywa i kremowy sos musztardowo-miodowy. Nowości trafiają do stałej oferty McDonald’s i są dostępne w restauracjach w całej Polsce – w sprzedaży stacjonarnej, McDrive oraz McDelivery.

Premierze McVeggie Deluxe towarzyszy kampania digital, w której obecność nowej pozycji w menu zdradza obecność zielonego światła. Za strategię i realizację kampanii odpowiada agencja TBWA Warsaw. Planowanie i zakup mediów powierzono domowi mediowemu OMD, a za social media oraz zakres technologiczny odpowiada Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing prowadzone są przez agencję 24/7Communication.