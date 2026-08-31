Dodaj łyżeczkę do swojej odżywki. Oklapnięte włosy zyskają objętość jak po wizycie u fryzjera

Zmagasz się z brakiem objętości od nasady? To częste wyzwanie.

Sprawdzony babciny sposób gwarantuje uniesienie, wygładzenie i połysk.

Odkryj proste metody aplikacji, by cieszyć się bujną fryzurą bez wizyty u specjalisty.

Domowy sposób na objętość włosów. Oklapnięte pasma uniosą się od nasady

Zadbane i lśniące kosmyki stanowią wizytówkę każdej kobiety, dlatego chętnie sięgamy po odpowiednie szampony, maski czy olejki. Choć czasami rzadkie pasma wynikają z genetyki i porowatości, często odpowiada za to nadmierne wypadanie lub nieodpowiednia pielęgnacja. Nawet przy największych wysiłkach zdarza się, że fryzura przylega do głowy, a my szukamy sposobów na jej uniesienie. Warto sięgnąć po stary sposób z użyciem mąki ziemniaczanej, który nie tylko zwiększa objętość, ale też wygładza i dodaje blasku. Odpowiednie zastosowanie tego kuchennego składnika pozwala uzyskać niesamowite efekty.

Wymieszaj 1 łyżeczkę z odżywką, a włosy zyskają objętość jak po wizycie u fryzjera

Tradycyjne metody pielęgnacji od lat wykorzystywały skrobię ziemniaczaną do poprawy wyglądu fryzury. By nadać pasmom pożądaną puszystość, wystarczy połączyć ulubioną maskę z jedną łyżeczką skrobi. Gotową mieszankę nakłada się na świeżo umyte kosmyki, pozostawia na zaledwie pięć minut, a następnie obficie spłukuje letnią wodą.

Skrobia ziemniaczana na włosy. Właściwości

Skrobię ziemniaczaną można wykorzystać na wiele sposobów, na przykład jako suchy szampon lub dodatek do mycia, co świetnie odbija pasma od skóry głowy. Aby uzyskać sypkie i ujarzmione kosmyki, warto przygotować prostą płukankę. Rozpuszczając jedną łyżeczkę w chłodnej wodzie i polewając nią umytą głowę, zyskujemy idealnie gładką i pełną objętości fryzurę.

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