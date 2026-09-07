“Jeden swipe i masz swój vibe” - wiralowe maskary SHEGLAM debiutują w drogeriach dm

SHEGLAM Lashlighter to kolekcja maskar stworzona by podkreślać nastrój, energię i indywidualny styl użytkowników. To marka kosmetyków rodem z Singapuru, która w ciągu kilku lat zbudowała globalną rozpoznawalność przede wszystkim wśród młodych odbiorców beauty. Jej profil na TikToku obserwuje ponad 10 mln użytkowników, a produkty marki regularnie stają się bohaterami tutoriali, testów i trendów makijażowych. Po sukcesie w niemieckich drogeriach dm, marka debiutuje również w Polsce. Dzięki temu dm poszerza swoją ofertę kosmetyków dekoracyjnych o pozycje, które zyskały szczególną popularność wśród młodszej generacji konsumentek.

SHEGLAM Lashlighter to kolekcja maskar stworzona by podkreślać nastrój, energię i indywidualny styl użytkowników. To marka kosmetyków rodem z Singapuru, która w ciągu kilku lat zbudowała globalną rozpoznawalność przede wszystkim wśród młodych odbiorców beauty. Jej profil na TikToku obserwuje ponad 10 mln użytkowników, a produkty marki regularnie stają się bohaterami tutoriali, testów i trendów makijażowych. Po sukcesie w niemieckich drogeriach dm, marka debiutuje również w Polsce. Dzięki temu dm poszerza swoją ofertę kosmetyków dekoracyjnych o pozycje, które zyskały szczególną popularność wśród młodszej generacji konsumentek.

Autor: PRARTMEDIA/ Materiały prasowe

Beauty w rytmie TikToka

Dziś naturalnie, jutro odważniej, a w piątek wieczorem jeszcze inaczej. Właśnie na tej swobodzie opiera się pomysł na polską premierę SHEGLAM Lashlighter w dm. 5 produktów z kolekcji różni się nie tylko kolorem opakowania czy szczoteczką. Każdy daje inny efekt i został przypisany do jednej z 5 energii zaczerpniętych ze świata współczesnych trendów beauty.

Baddie Energy to Lashlighter Mega Boost dla fanek wyrazistej objętości i mocno zaakcentowanych rzęs. Clean Girl Energy reprezentuje Lashlighter Infinite Tubing, wykorzystujący technologię tubing i zapewniający świeższy, bardziej naturalny efekt. Kiedy potrzebne jest przede wszystkim uniesienie i wydłużenie rzęs, pojawia się Girl Boss Energy i Lashlighter Up & Out. Z kolei Party Girl Energy to Lashlighter Iron Curl, stworzony z myślą o mocnym podkręceniu, natomiast Soft Girl Energy i Lashlighter EZ Remove stawiają na subtelniejszy efekt, pielęgnację i łatwy demakijaż. Nie trzeba przy tym deklarować wierności jednej energii. Jednego dnia można być Clean Girl, następnego Baddie, a weekend zacząć w wersji Party Girl. Stąd hasło kampanii: „Jeden swipe i masz swój vibe!”.

Autor: DROGERIA DM/ Materiały prasowe

Taki sposób opowiadania o kosmetykach nie jest przypadkowy. Media społecznościowe zmieniły to, gdzie młodzi konsumenci szukają inspiracji, a także tempo, w jakim pojawiają się i znikają trendy. Szczególnie dla generacji Z makijaż coraz częściej jest sposobem eksperymentowania z wyglądem i wyrażania aktualnego nastroju, a nie podporządkowywania się jednemu stylowi – wyjaśnia Barbara Schmehl.

Najpierw ciekawość, potem drop

Sama kampania została zaplanowana zgodnie z koncepcją, w której młodzi odbiorcy poznają dziś kosmetyczne nowości. Jeszcze przed 10 września drogeria dm rozpoczęła komunikację teaserową, stopniowo odsłaniając szczegóły premiery. W komunikację zaangażowano także influencerki i twórczynie beauty, które pokażą kolekcję i własne interpretacje poszczególnych „vibe'ów”. W dniu launchu produkty pojawią się jednocześnie w sklepach stacjonarnych i online.

Elementem premiery będą również specjalne eventy w wybranych drogeriach dm. 12 września w godz. 11:00–20:00 profesjonalne wizażystki wykonają klientkom makijaże z wykorzystaniem produktów SHEGLAM Lashlighter, dopasowane do wybranego efektu i „energii”. Wydarzenia odbędą się w 5 drogeriach: w Krakowie (CH Atut Ruczaj 2, ul. Bunscha 19), Łodzi (Nowa Sukcesja, al. Politechniki 1), Wrocławiu (Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3), Poznaniu (Avenida, ul. Stanisława Matyi 2) oraz Warszawie (CH Targówek, ul. Głębocka 15).

Kampania obecna jest między innymi na TikToku, w kanałach Meta, aplikacji dm, w sklepach stacjonarnych i na dm.pl. Limitowana kolekcja SHEGLAM Lashlighter dostępna jest we wszystkich drogeriach dm w Polsce oraz online na dm.pl, do wyczerpania zapasów. Więcej na www.dm.pl.