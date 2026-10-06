Oszustwo w Prudniku. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy

Oszust podawał się za funkcjonariusza policji

76-letnia mieszkanka powiatu prudnickiego odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako policjant. Rozmówca poinformował kobietę, że jej koleżanka uczestniczyła w wypadku drogowym i potrzebuje wsparcia finansowego, aby uniknąć konsekwencji prawnych. Oszust polecił seniorce przygotować wszystkie posiadane oszczędności, a następnie zapowiedział, że po ich odbiór zgłosi się kurier. Kobieta uwierzyła w przedstawioną opowieść i przekazała nieznajomemu gotówkę w różnych walutach oraz biżuterię. Łączna wartość przekazanego mienia wyniosła blisko 20 000 zł, a poszkodowana przez kolejne tygodnie była przekonana, że faktycznie pomogła znajomej.

Kryminalni z Prudnika ustalili tożsamość sprawców

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego w Prudniku prowadzili działania operacyjne dotyczące innej sprawy, podczas których ustalili, że jeden z typowanych mężczyzn brał udział w oszustwie seniorki. Kilka tygodni po zdarzeniu policjanci udali się do domu 76-latki, aby poinformować ją o swoich ustaleniach. Kobieta nie była świadoma, że padła ofiarą przestępstwa, dopóki nie usłyszała wyjaśnień od mundurowych. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami opisała wygląd mężczyzny, który odebrał od niej pieniądze. Przekazany rysopis był zgodny z ustaleniami policji i wskazywał na 43-letniego mieszkańca powiatu prudnickiego.

Zatrzymanie członków siatki przestępczej i zarzuty

W toku dalszego postępowania policjanci ustalili, że 43-latek nie działał sam, lecz był członkiem zorganizowanej grupy. W związku z tą sprawą funkcjonariusze zatrzymali jeszcze dwóch mężczyzn w wieku 28 i 40 lat. Cała trójka usłyszała zarzuty dotyczące oszustwa na podstawie artykułu 286 Kodeksu karnego. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono kwotę 10 000 zł. Za popełnione czyny zatrzymanym grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o czujność i ostrzeganie bliskich

Funkcjonariusze przypominają, że ani policjant, ani prokurator nigdy nie proszą o przekazanie gotówki lub innych wartościowych przedmiotów w celu uniknięcia kary za wypadek. Przestępcy często wykorzystują silne emocje oraz wywierają presję czasu, aby ofiara nie mogła spokojnie zweryfikować otrzymanych informacji. W przypadku otrzymania telefonu z prośbą o pieniądze należy natychmiast się rozłączyć i samodzielnie zadzwonić do osoby, której rzekomo dotyczy zdarzenie. O wszelkich próbach wyłudzenia należy niezwłocznie powiadomić Policję pod numerem alarmowym 112, a o zagrożeniach warto regularnie rozmawiać ze starszymi członkami rodziny oraz sąsiadami.

Źródło: Policja.pl