Potrącenie pieszej w Piastowie. Policja zatrzymała kierowcę oraz pasażerkę

Wypadek na przejściu dla pieszych w Piastowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę 4 października 2026 roku krótko po północy na terenie Piastowa. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, kierujący samochodem osobowym potrącił młodą kobietę, która znajdowała się w rejonie przejścia dla pieszych. Mężczyzna nie zatrzymał się, nie udzielił pokrzywdzonej pomocy i zdecydował się na ucieczkę z miejsca wypadku. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomiono dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, który skierował na miejsce patrol.

Policjanci z Pruszkowa i Warszawy ustalili sprawcę

Funkcjonariusze od samego początku podjęli działania mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku oraz osoby za niego odpowiedzialnej. W akcję włączyli się również policjanci ze stolicy, a wspólna koordynacja działań pozwoliła na szybkie dotarcie do istotnych informacji. Mundurowi zajęli się dokładnym odtworzeniem przebiegu zdarzenia oraz weryfikacją zebranych danych. Dzięki determinacji w prowadzonych działaniach udało się wytypować osobę, która mogła mieć związek z tym wypadkiem.

Zatrzymanie kierowcy i pasażerki samochodu

Jeszcze przed południem 4 października 2026 roku policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o potrącenie pieszej. W ręce funkcjonariuszy trafiła również kobieta, która w momencie zdarzenia podróżowała razem z nim. Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności procesowe i gromadzą materiał dowodowy niezbędny do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy. Działania mundurowych są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

Źródło: Policja.pl