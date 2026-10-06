Zatrzymanie na trasie S61 pod Łomżą. Obywatel Litwy kradł auta w regionie

Seria kradzieży samochodów w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawa ma swój początek w połowie września 2026 roku, kiedy w regionie odnotowano pierwsze usiłowania oraz kradzieże pojazdów. W Elblągu sprawca próbował ukraść cztery auta osobowe, natomiast kilka dni później w Olsztynie i Orzyszu doszło do kradzieży dwóch kolejnych samochodów w ciągu jednej nocy. We wrześniu 2026 roku jeszcze jeden pojazd został skradziony na terenie Ełku. Policjanci z lokalnych jednostek natychmiast rozpoczęli zbieranie materiału dowodowego, zabezpieczając ślady oraz nagrania z systemów monitoringu, aby ustalić, czy wszystkie te zdarzenia są ze sobą powiązane.

Współpraca międzynarodowa przy ustalaniu sprawcy

W działania od początku zaangażowali się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Ich ustalenia operacyjne pozwoliły wytypować obywatela Republiki Litewskiej jako osobę mogącą mieć związek z kradzieżami. Nawiązano współpracę z policjantami z Białegostoku oraz funkcjonariuszami z Litwy, co pomogło ustalić, że mężczyzna przełamywał zabezpieczenia w autach, a następnie wywoził je za granicę. Dzięki informacjom od policji z Niemiec udało się ustalić, że w nocy z 30 września na 1 października 2026 roku ten sam mężczyzna ukradł pojazd w miejscowości Wismar i jedzie nim przez Polskę.

Zatrzymanie na trasie S61 w powiecie łomżyńskim

Skoordynowana akcja wielu jednostek doprowadziła do namierzenia poszukiwanego samochodu na trasie S61 w powiecie łomżyńskim. 34-latek próbował uciekać autem, jednak funkcjonariusze kryminalni z Olsztyna i Białegostoku skutecznie mu to uniemożliwili. Podczas interwencji okazało się, że obywatel Litwy nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci odzyskali skradziony samochód, którego wartość oszacowano na 21 000 euro.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 34-latka

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a czynności procesowe w tej sprawie przejęli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na podstawie zgromadzonych dowodów 34-latek usłyszał łącznie osiem zarzutów, w tym cztery dotyczące usiłowania kradzieży, trzy kradzieży z włamaniem oraz jeden paserstwa. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ ma charakter rozwojowy, ponieważ policjanci ustalają tożsamość innych osób, które mogły brać udział w tym procederze.

Źródło: Policja.pl