Usiłowanie zabójstwa w Gdańsku. 33-latek postrzelił mężczyznę na ulicy Ogarnej

Postrzelenie na ulicy Ogarnej w Gdańsku

25 września 2026 roku po godzinie 23:00 oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o postrzeleniu człowieka w rejonie ulicy Ogarnej w Gdańsku. Na miejsce niezwłocznie wysłano funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy odnaleźli mężczyznę z raną postrzałową brzucha. Pomocy poszkodowanemu udzielali obecni na miejscu znajomi, a następnie ranny 29-letni mieszkaniec Olsztyna został przetransportowany do szpitala. W momencie przekazywania służbom medycznym mężczyzna był przytomny.

Przebieg zdarzenia w centrum miasta

Policjanci ustalili, że grupa znajomych przebywała przed jednym z budynków, gdy podszedł do nich nieznajomy mężczyzna. Zaczął się im przyglądać i dopytywać, czy na miejscu dochodzi do przemocy, jednak mimo zapewnień o spokoju, nie chciał odejść. Gdy 29-letni mieszkaniec Olsztyna ruszył w jego kierunku, nieznajomy podczas cofania się potknął się i upadł na ziemię. Po wstaniu wyciągnął broń palną spod odzieży, oddał strzał w górę, a kolejny skierował w stronę 29-latka.

Praca śledczych i zatrzymanie 33-latka

Do działań włączyli się kryminalni ze Śródmieścia, śledczy oraz technik kryminalistyki, którzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli dostępne nagrania z kamer monitoringu, co pozwoliło na rozpoczęcie poszukiwań sprawcy. 28 września 2026 roku 33-letni podejrzany sam stawił się w Komisariacie Policji II w Gdańsku i oddał broń palną, na którą nie miał wymaganego zezwolenia. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Zarzuty usiłowania zabójstwa i tymczasowy areszt

30 września 2026 roku gdańszczanin usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa, narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nielegalnego posiadania broni. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Podejrzany spędzi w tymczasowym areszcie 3 miesiące, czekając na dalsze decyzje w sprawie. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl