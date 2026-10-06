Interwencja w Ostaszewie. Policjanci pomogli rannemu owczarkowi niemieckiemu

Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego zauważyli psa w Ostaszewie

Podczas wieczornego patrolu w miejscowości Ostaszewo st. sierż. Joachim Kowalkowski oraz st. post. Mateusz Dziankowski z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli leżącego na drodze owczarka niemieckiego. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania, ponieważ dostrzegli, że zwierzę doznało poważnych obrażeń. Pies miał między innymi otwarte złamanie przedniej łapy i intensywnie krwawił, co wskazywało na możliwe potrącenie przez pojazd. Czworonóg był bardzo osłabiony i z każdą chwilą tracił dużo krwi, dlatego wymagał bezzwłocznego wsparcia.

Pierwsza pomoc i przekazanie zwierzęcia właścicielce

Mundurowi podjęli interwencję, opatrzyli ranną kończynę oraz zatamowali krwawienie, a następnie okryli psa kocem termicznym. W trakcie tych czynności na miejscu pojawiła się kobieta, która od pewnego czasu poszukiwała swojego pupila. Jak się okazało, owczarek niemiecki wcześniej uciekł z terenu posesji, a właścicielka jeździła po okolicy, próbując go odnaleźć. Zwierzę zostało niezwłocznie przewiezione przez właścicieli do całodobowej placówki weterynaryjnej, gdzie lekarze podjęli walkę o jego życie. Chociaż psa udało się uratować, obrażenia okazały się na tyle poważne, że konieczna była amputacja jednej z łap.

Podziękowania dla funkcjonariuszy i apel do mieszkańców

Kilka dni po zdarzeniu do komendy w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęła wiadomość z podziękowaniami od właścicielki owczarka za pomoc i zaangażowanie w ratowanie zwierzęcia. Policjanci przypominają, aby w przypadku zauważenia rannych zwierząt na drodze nie pozostawać obojętnym i w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce oraz powiadomić odpowiednie służby lub weterynarza. Ważne jest także właściwe zabezpieczanie posesji, aby czworonogi nie mogły samodzielnie wydostać się na ruchliwe trasy, co jest szczególnie istotne w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu. Postawa funkcjonariuszy pokazuje, że każda pomoc udzielona istocie znajdującej się w stanie zagrożenia jest niezwykle ważna.

Źródło: Policja.pl