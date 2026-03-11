Spód twojej patelni się przypalił? Ten prosty trik sprawi, że będzie lśnić jak lustro

Częste użytkowanie patelni prowadzi do uporczywych przypaleń na dnie.

Zamiast szorować, istnieje prosty domowy sposób na usunięcie brudu.

Odkryj, jak łatwo przywrócić patelni blask bez wysiłku!

Patelnia to jedno z podstawowych narzędzi, z których korzystamy w kuchni niemal każdego dnia. Smażymy na niej warzywa, mięso, naleśniki czy jajka, dlatego trudno wyobrazić sobie gotowanie bez tego praktycznego sprzętu. Niestety podczas intensywnego użytkowania często pojawia się problem przypalonego dna patelni, które jest prawdziwą zmorą wielu osób. Ciemny, trudny do usunięcia osad nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także sprawia, że patelnia wydaje się trudna do uratowania. Nie musisz od razu kupować nowej patelni. Na szczęście istnieje prosty i skuteczny sposób, aby przywrócić jej czystość.

Domowy sposób na wyczyszczenie dna patelni

Przypalony spód patelni to naturalny proces, z którym prędzej czy później musi się zmierzyć każdy kucharz. Choć w momencie, kiedy zobaczymy nieestetyczne zabrudzenie, automatycznie sięgamy po druciak i silne środki czyszczące, znacznie lepiej z przypaleniem poradzi sobie domowy trik, do którego będziesz potrzebować jedynie składników, które z pewnością masz w swojej kuchni. Najpierw należy posypać spód patelni solą i sodą oczyszczoną, następnie polać to cienką warstwą płynu do naczyń i położyć na to kilka chusteczek higienicznych, tak aby pokryły dno. Następnie należy całość polać octem spirytusowym i pozostawić na piętnaście minut. Po połączeniu tych składników powstaje mieszanka, która pomaga rozpuścić przypalenia, a płyn do naczyń dodatkowo rozpuszcza tłuszcz. Dzięki temu nawet mocno przypalone dno można wyczyścić szybko i bez większego wysiłku.

Co najważniejsze, według użytkownika TikToka saito09, spodu patelni nie trzeba szorować, wystarczy zdjąć warstwę chusteczek, która ściągnie brud, a następnie spłukać i przetrzeć szmatką, a spód twojej patelni będzie lśniący jak lustro!