Jak podróżujemy w 2026 roku? Raport Google Trend

Prawdziwym hitem ostatnich 12 miesięcy okazały się krótkie, intensywne wyjazdy. Zainteresowanie hasłem „city break” wzrosło aż o 3530 punktów procentowych, co świadczy o rosnącej popularności szybkich eskapad. Coraz chętniej wybieramy także opcję „staycation” (wzrost o 30 p.p.), doceniając uroki najbliższej okolicy. Wzrost liczby podróży idzie w parze z bardziej skrupulatnym podejściem do wydatków. Obserwujemy polaryzację portfeli podróżnych: „tanie podróżowanie” zanotowało wzrost o 1200 p.p., podczas gdy „podróże luksusowe” wzrosły o 380 p.p., a „pierwsza klasa” o 40 p.p.

Celebrowanie chwil i nowe konfiguracje podróżne

Wyjazdy stają się coraz częściej okazją do celebrowania ważnych momentów życiowych. Zainteresowanie podróżami w kontekście rocznic wzrosło o 250 p.p., a urodzin – o 160 p.p. Zmienia się również struktura grup podróżnych. Prym wiodą „podróże rodzinne” (wzrost o 300 p.p.), ale coraz popularniejsze są także „wyjazdy w kobiecym gronie (girls trips)” (wzrost o 150 p.p.) oraz „podróże solo” (wzrost o 50 p.p.).

Przygoda, surfing i kulinaria na talerzu

Polacy coraz chętniej szukają aktywnych form wypoczynku. W ostatnim roku zainteresowanie samą „przygodą w podróży” wzrosło o 50 p.p., a „obozami surfingowymi” o 30 p.p. W ciągu ostatnich 90 dni internauci wyszukiwali również: „road trips” (+150 p.p.), „camping” (+100 p.p.), „turystykę kulinarną” (+80 p.p.) i „backpacking” (+40 p.p.).

Pies i kot – pełnoprawni członkowie podróżnej ekipy

Rewolucję w planowaniu podróży przynosi rosnąca popularność zabierania ze sobą czworonożnych przyjaciół. W lutym 2026 roku zapytania o hotele akceptujące zwierzęta wystrzeliły o 180 p.p. Pupil nie zostaje już u sąsiadów czy rodziny – jedzie razem z nami! To wyraźny sygnał, że zwierzęta domowe stają się pełnoprawnymi członkami rodzin i towarzyszami podróży.

Renesans niezależnych turystów i podróże na własnych zasadach

Coraz częściej rezygnujemy z gotowych pakietów, biorąc sprawy w swoje ręce. Polacy poszukują informacji o sprytnych trikach na budżetowe wyprawy czy odpowiednim ubiorze na lot. To dowód na to, że cenimy sobie niezależność i możliwość kształtowania podróży według własnych potrzeb i preferencji. Niezależnie od tego, czy wybierzemy szybki city break, przygodę z pupilem u boku, czy długą wyprawę solo – jedno jest pewne: Polacy podróżują coraz częściej, bardziej świadomie i na własnych zasadach.