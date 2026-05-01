Ile to jest (12+8):4x3-2=? Proste? Spróbuj policzyć to bez kalkulatora!

Zapewne siedząc w szkolnej ławce, niejednokrotnie zastanawialiście się, po co wam matematyka? Tabliczka mnożenia, wzory matematyczne i równania śniły ci się po nocach? Z pewnością wielokrotnie powtarzałeś sobie, że nigdy ich nie użyjesz? Pewno w wielu przypadkach mogło mieć to zastosowanie, jednak warto pamiętać, że matematyka to fundament nauk ścisłych i technicznych i znajduje zastosowanie także w codziennym życiu. Warto zatem od czasu do czasu ruszyć głową i poćwiczyć logiczne myślenie.

Korzyści rozwiązywania równań matematycznych

Matematyka jest wszędzie, a równania matematyczne to jedno z jej najważniejszych narzędzi. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, naukowcem czy inżynierem, umiejętność rozwiązywania równań otwiera przed tobą świat możliwości i ułatwia zrozumienie mechanizmów rządzących światem. Warto więc ćwiczyć swoje umiejętności matematyczne i dostrzegać ich praktyczne zastosowania w codziennym życiu. Aby rozruszać wasz umysł, mamy dla was z pozoru łatwe równanie. Nie dajcie się jednak zwieść. Odpowiedź wcale może nie być tak prosta, jak wam się wydaje.

Ile to jest (12+8):4x3-2=? To z pozoru proste równanie przysparza wielu problemów

Jeśli udało wam się policzyć w pamięci, i już znacie poprawną odpowiedź, należą wam się brawa! Jeżeli jednak nadal głowicie się nad poprawną odpowiedzią i po głowie chodzi wam kilka różnych wariantów, spieszymy z podpowiedzią. W przypadku działań matematycznych należy pamiętać o kilku prostych, acz niezwykle ważnych zasadach, czyli o kolejności wykonywania działań. Zgodnie z regułami matematycznymi, najpierw wykonujemy działania w nawiasach, a więc:

(12+8)=20

Teraz wyrażenie wygląda tak:

20 : 4 ⋅ 3 - 2=?

W następnym kroku powinniśmy się zająć dzieleniem i mnożenie (wykonujemy od lewej do prawej):

20:4=5

Teraz mamy:

5⋅3−2 5⋅3=15

Na końcu natomiast wykonujemy dodawanie i odejmowanie, również w kolejności zapisu od lewej do prawej.Teraz nasze równanie wygląda następująco:

15−2 =13

Teraz podanie prawidłowego wyniku, to bułka z masłem. Jeśli od początku wiedzieliście, że wynik tego równania to 13, oznacza to, że matematyka nie ma przed wami żadnych tajemnic!

