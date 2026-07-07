Ile to jest 12-2(27/9)+2(144x0)=? Dorośli często mają problem z tym równaniem

Rozwiązywanie zagadek matematycznych aktywizuje różne części mózgu, zwłaszcza te odpowiedzialne za logiczne myślenie, analizę i wnioskowanie. Podczas pracy nad łamigłówkami uruchamiamy pamięć roboczą, uczymy się dostrzegać wzorce i zależności, a także rozwijamy umiejętność przewidywania konsekwencji decyzji. Dla dzieci i młodzieży to świetny sposób na rozwijanie zdolności poznawczych, dla dorosłych - forma gimnastyki umysłu, a dla seniorów - element profilaktyki przeciwstarzeniowej mózgu. Choć matematyka kojarzy się z regułami i schematami, zagadki wymagają często niestandardowego podejścia i twórczego myślenia. Szukanie rozwiązania uczy cierpliwości, koncentracji i determinacji w dążeniu do celu. Warto więc gimnastykować swój umysł, aby dłużej cieszyć się jego witalnością.

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Ile to jest 12-2(27/9)+2(144x0)=? Tylko bystrzak policzy bez kalkulatora

Od samego patrzenia na to równanie zaczyna wam się kręcić w głowie? Spróbujcie pokonać gonitwę myśli i przyjrzyjcie mu się ponownie, tym razem ze spokojem. Nie musicie z nikim się ścigać. Przypomnijcie sobie matematyczne reguły, a gwarantujemy, że bez problemu podacie poprawną odpowiedź!

Udało wam się rozwiązać równanie 12-2(27/9)+2(144x0)=? Jeśli nie, nic straconego. Poniżej podajemy postępowanie krok po kroku. Równanie należy rozwiązać zgodnie z kolejnością wykonywania działań (kolejność działań: nawiasy, mnożenie i dzielenie, dodawanie i odejmowanie - pamiętając o kolejności zapisu od lewej do prawej):

Krok 1. Rozpoczynamy od działania w nawiasach:

27÷9=3

144×0=0

Teraz podstawiamy wyniki pierwszego działania do naszego równania:

12-2(3)+2(0)

Krok 2: Mnożenie

2×3=6

2×0=0

Po podstawieniu:

12 - 6 + 0

Krok 3: Działania od lewej do prawej

12-6=6

6+0=6

Poprawna odpowiedź: 6

Czy właśnie taki wynik udało wam się uzyskać? Jeśli tak, należą wam się brawa!

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