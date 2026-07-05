Herve Renard opuszcza reprezentację Tunezji. Krótki epizod na turnieju

Zmiana trenera podczas mistrzostw świata

Herve Renard przejął tunezyjską drużynę narodową 16 czerwca, w trakcie trwania piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku. Francuski szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku swojego rodaka, Sabriego Lamouchiego. Poprzedni selekcjoner został zwolniony ze swojej funkcji po bardzo dotkliwej porażce. W pierwszej kolejce grupy F Tunezyjczycy ulegli reprezentacji Szwecji w Monterrey aż 1:5.

Nowy opiekun kadry nie zdołał odmienić gry afrykańskiego zespołu w decydujących potyczkach na turnieju. Tunezja pod jego wodzą poniosła dwie kolejne porażki w zmaganiach grupowych. Najpierw drużyna dość gładko przegrała z reprezentacją Japonii w stosunku 0:4. Następnie zespół musiał uznać wyższość Holandii po przegranej 1:3, przez co ostatecznie odpadł z rywalizacji bez zdobyczy punktowej.

„Moja przygoda dobiega końca” – napisał 57-letni Francuz na Instagramie.

„Chciałbym szczerze podziękować Tunezyjskiej Federacji Piłkarskiej za umożliwienie mi udziału w mistrzostwach świata 2026. To był zaszczyt nosić tunezyjskie barwy i doświadczyć tego niezapomnianego przeżycia” – dodał.

Jakie sukcesy odnosił dotychczas Herve Renard?

Mający polskie korzenie szkoleniowiec należy do najbardziej utytułowanych trenerów w całej historii afrykańskiej piłki nożnej. W swojej długiej i bogatej karierze Francuz prowadził między innymi drużyny narodowe Zambii, Angoli, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Maroka. Trenował również kadrę Arabii Saudyjskiej w latach 2019-2023 oraz ponownie od 2024 roku do kwietnia bieżącego roku. Selekcjoner dwukrotnie świętował triumf w prestiżowym Pucharze Narodów Afryki, zwyciężając w 2012 roku z Zambią, a trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Przypadek nagłej roszady na stanowisku trenerskim w trakcie ważnego turnieju wydarzył się już w przeszłości. Sabri Lamouchi nie był pierwszym trenerem w historii, który rozstał się z krajową federacją podczas trwających mistrzostw świata. Podobny los spotkał w 1998 roku Henryka Kasperczaka, który również prowadził w tamtym czasie tunezyjską kadrę narodową. Szkoleniowiec stracił posadę po dwóch odnotowanych porażkach w początkowej fazie grupowej turnieju.