Wymieszaj 20 kropli z wodą i połóż na parapecie. Komary nawet nie zbliżą się do domu

Komary potrafią zamienić letnie wieczory w koszmar, ale istnieje sprawdzony sposób, by zapewnić sobie spokojny sen przy otwartych oknach.

Wystarczy przygotować prostą mieszankę z wody i 20 kropli, by skutecznie odstraszyć te uciążliwe owady.

Odkryj, jakich zapachów komary nie znoszą i poznaj inne, naturalne metody, które sprawią, że Twój dom będzie dla nich strefą zakazaną.

Sposób na komary w domu. Poznaj aromaty, których nie cierpią

Komary to prawdziwe przekleństwo ciepłych, letnich wieczorów. Ich uporczywe brzęczenie skutecznie rujnuje spokojny sen. Gdy temperatury rosną, chętnie zasypiamy przy uchylonych oknach, a to stanowi idealne zaproszenie dla tych małych, krwiożerczych owadów. Na rynku dostępnych jest mnóstwo preparatów chemicznych, jednak równie skutecznym rozwiązaniem są naturalne metody walki z komarami. Przygotowanie domowego odstraszacza to gwarancja spokojnego snu bez nieprzyjemnych ukąszeń. Sekret tkwi w konkretnych aromatach, których te owady wręcz nienawidzą. Do najskuteczniejszych zalicza się zapach eukaliptusa cytrynowego, lawendy, mięty pieprzowej, trawy cytrynowej, drzewa herbacianego, a także czosnku i goździków. Wykorzystanie tych aromatów stworzy niewidzialną barierę dla nieproszonych gości.

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Olejek z eukaliptusa cytrynowego na komary. Wystarczy 20 kropli

Jeśli zależy ci na spokojnej, przespanej nocy bez komarów, sięgnij po olejek eteryczny z eukaliptusa cytrynowego. Proces jest banalnie prosty: do pół litra wody dodaj dokładnie 20 kropli olejku i solidnie wymieszaj. W tak przygotowanym roztworze zanurz kawałek ręcznika papierowego. Kiedy nadejdzie wieczór, połóż nasączony materiał na parapecie przy otwartym oknie. Ten silny aromat sprawi, że komary nie odważą się wlecieć do środka. Dodatkowo warto rozpylić tę mieszankę w każdym pomieszczeniu przed snem.

Jak chronić mieszkanie przed komarami? Sprawdzone patenty

Oprócz naturalnych zapachów warto zainwestować w fizyczne bariery. Najpewniejszym rozwiązaniem jest montaż szczelnych moskitier w oknach i drzwiach balkonowych. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać ich stan i upewniać się, że nie mają uszkodzeń. Dodatkowo otoczenie domu, balkony i parapety można ozdobić roślinami, które naturalnie odstraszają owady. Świetnie sprawdzą się w tej roli lawenda, bazylia, mięta, geranium, trawa cytrynowa, kocimiętka i rozmaryn. Alternatywą są także nowoczesne, elektryczne pułapki wyposażone w światło UV, które wabią komary i eliminują je za pomocą prądu lub wciągają do specjalnego pojemnika.