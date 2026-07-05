W PRL-u miał go w swoim ogródku każdy, dziś można go spotkać niezwykle rzadko, a szkoda, bo to jeden z najzdrowszych polskich owoców

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-05 4:37

Jeszcze kilkanaście lat temu krzewy agrestu można było spotkać niemal w każdym przydomowym ogrodzie i na działkach. Owoce zrywano i jedzono prosto z gałązek, a także przygotowywano z nich kompoty, dżemy, konfitury czy domowe ciasta. Dziś agrest nie cieszy się już taką popularnością. Został wyparty przez modne owoce, takie jak borówki amerykańskie, choć pod względem wartości odżywczych wcale im nie ustępuje.

Dwa dojrzałe, zielone owoce agrestu na gałązce z liśćmi. O właściwościach tego zapomnianego owocu dowiesz się z Eska.
Autor: muhammad.abdullah/ Freepik.com
  • Ten niedoceniany owoc to prawdziwa skarbnica witamin i przeciwutleniaczy, które kompleksowo wspierają odporność i zdrowie, przewyższając nawet popularne borówki.
  • Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie ustępuje miejsca innym owocom.
  • Odkryj na nowo smak dzieciństwa i przekonaj się, dlaczego dietetycy zachęcają do włączenia agrestu do letniej diety.

Agrest to prawdziwa skarbnica witamin i składników mineralnych. Zawiera przede wszystkim dużo witaminy C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Jest również źródłem witaminy A oraz witamin z grupy B, a także potasu, magnezu i wapnia. Nie bez znaczenia jest także obecność błonnika pokarmowego. To właśnie dzięki niemu agrest wspomaga pracę jelit, daje uczucie sytości i może korzystnie wpływać na trawienie. Owoce są przy tym niskokaloryczne, dlatego doskonale sprawdzają się jako element zdrowej, zbilansowanej diety.

Polecany artykuł:

Te owoce mają najmniej kalorii. Jedz je codziennie, a kilogramy polecą w dół
Beszamel: Agrest - właściwości owoców agrestu i ich zastosowania kulinarne

W PRL-u zajadał się nim każdy, dziś agrest niemalże został zapomniany

Agrest dostarcza również cennych przeciwutleniaczy, w tym polifenoli i antocyjanów - zwłaszcza w przypadku czerwonych odmian. Związki te pomagają neutralizować wolne rodniki, które przyczyniają się do procesów starzenia organizmu. Regularne spożywanie owoców bogatych w antyoksydanty może wspierać zdrowie serca i naczyń krwionośnych oraz korzystnie wpływać na ogólną kondycję organizmu.

Choć agrest najczęściej kojarzy się z lekko kwaśnym smakiem, dojrzałe owoce są przyjemnie słodkie i soczyste. Można je jeść na surowo, dodawać do jogurtów, owsianki i koktajli, a także przygotowywać z nich domowe przetwory. Świetnie sprawdzają się również jako składnik ciast, deserów czy orzeźwiających lemoniad.

Dietetycy podkreślają, że warto częściej sięgać po sezonowe, lokalne owoce. Agrest doskonale wpisuje się w tę zasadę - jest łatwo dostępny latem, bogaty w cenne składniki odżywcze i przez wielu uznawany za jeden z najzdrowszych polskich owoców. Jeśli więc masz okazję kupić go na targu lub zerwać prosto z krzewu, nie wahaj się. To smak dzieciństwa, który warto na nowo odkryć i zaprosić do swojego jadłospisu.

Agrest czerwony
Galeria zdjęć 3
Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano?
Pytanie 1 z 15
Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja?
owoce
Lato