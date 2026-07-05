W PRL-u miał go w swoim ogródku każdy, dziś można go spotkać niezwykle rzadko, a szkoda, bo to jeden z najzdrowszych polskich owoców

Ten niedoceniany owoc to prawdziwa skarbnica witamin i przeciwutleniaczy, które kompleksowo wspierają odporność i zdrowie, przewyższając nawet popularne borówki.

Agrest, niegdyś król polskich ogrodów, dziś niesłusznie ustępuje miejsca innym owocom.

Odkryj na nowo smak dzieciństwa i przekonaj się, dlaczego dietetycy zachęcają do włączenia agrestu do letniej diety.

Agrest to prawdziwa skarbnica witamin i składników mineralnych. Zawiera przede wszystkim dużo witaminy C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Jest również źródłem witaminy A oraz witamin z grupy B, a także potasu, magnezu i wapnia. Nie bez znaczenia jest także obecność błonnika pokarmowego. To właśnie dzięki niemu agrest wspomaga pracę jelit, daje uczucie sytości i może korzystnie wpływać na trawienie. Owoce są przy tym niskokaloryczne, dlatego doskonale sprawdzają się jako element zdrowej, zbilansowanej diety.

Beszamel: Agrest - właściwości owoców agrestu i ich zastosowania kulinarne

W PRL-u zajadał się nim każdy, dziś agrest niemalże został zapomniany

Agrest dostarcza również cennych przeciwutleniaczy, w tym polifenoli i antocyjanów - zwłaszcza w przypadku czerwonych odmian. Związki te pomagają neutralizować wolne rodniki, które przyczyniają się do procesów starzenia organizmu. Regularne spożywanie owoców bogatych w antyoksydanty może wspierać zdrowie serca i naczyń krwionośnych oraz korzystnie wpływać na ogólną kondycję organizmu.

Choć agrest najczęściej kojarzy się z lekko kwaśnym smakiem, dojrzałe owoce są przyjemnie słodkie i soczyste. Można je jeść na surowo, dodawać do jogurtów, owsianki i koktajli, a także przygotowywać z nich domowe przetwory. Świetnie sprawdzają się również jako składnik ciast, deserów czy orzeźwiających lemoniad.

Dietetycy podkreślają, że warto częściej sięgać po sezonowe, lokalne owoce. Agrest doskonale wpisuje się w tę zasadę - jest łatwo dostępny latem, bogaty w cenne składniki odżywcze i przez wielu uznawany za jeden z najzdrowszych polskich owoców. Jeśli więc masz okazję kupić go na targu lub zerwać prosto z krzewu, nie wahaj się. To smak dzieciństwa, który warto na nowo odkryć i zaprosić do swojego jadłospisu.

3