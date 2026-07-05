MŚ 2026. Francja z awansem po rzucie karnym Mbappe

Mecz pełen emocji na stadionie w Filadelfii

Francja pokonała Paragwaj w spotkaniu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Pojedynek na stadionie w Filadelfii zgromadził na trybunach 68 324 widzów, którzy oglądali zaciętą rywalizację. Arbitrem prowadzącym zawody był Ilgiz Tantashev z Uzbekistanu, a do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Decydujący moment meczu nastąpił w 70. minucie, kiedy to podyktowano jedenastkę dla europejskiej drużyny. Kylian Mbappe pewnie wykorzystał rzut karny, zapewniając Francuzom zwycięstwo i upragniony awans do kolejnej fazy turnieju MŚ 2026.

Z kim w ćwierćfinale zagrają Francuzi?

W trakcie meczu sędzia był zmuszony sięgnąć po żółte kartoniki. Ukarani zostali francuscy zawodnicy: Bradley Barcola, Manu Kone oraz Michael Olise. Pomimo kar indywidualnych, podopieczni francuskiego szkoleniowca zdołali utrzymać korzystny wynik do końcowego gwizdka, eliminując rywali z Ameryki Południowej z dalszej walki o trofeum.

Zwycięstwo nad Paragwajem oznacza, że to Francja zagra w ćwierćfinale. Następnym przeciwnikiem piłkarzy Trójkolorowych będzie reprezentacja Maroka, z którą stoczą bój o awans do strefy medalowej mistrzostw świata.