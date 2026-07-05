MŚ 2026. Kylian Mbappe z 19 golami. Goni historyczny rekord?

Mbappe z kolejnym trafieniem na mundialu

Francuski napastnik Kylian Mbappe po raz kolejny wpisał się na listę strzelców. Zawdodzik zdobył bramkę w wygranym 1:0 sobotnim spotkaniu, które dało jego reprezentacji awans. Mecz rozegrany przeciwko Paragwajowi odbywał się w ramach 1/8 finału turnieju.

Dzięki temu trafieniu młody Francuz ma na swoim koncie już 19 goli strzelonych w finałach mistrzostw świata. Ten wynik daje mu drugie miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w historii tej imprezy. Jego forma podczas amerykańskiego mundialu robi ogromne wrażenie.

Kto jest liderem klasyfikacji wszech czasów?

Przed francuskim snajperem w historycznym zestawieniu znajduje się już tylko jeden piłkarz. Liderem klasyfikacji wszech czasów jest Argentyńczyk Lionel Messi, który zgromadził na swoim koncie 20 trafień. Warto zaznaczyć, że legendarny napastnik również bierze udział w trwającym turnieju.

Kibice z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w fazie pucharowej. Rywalizacja dwóch wybitnych piłkarzy o miano najlepszego strzelca mistrzostw to jeden z najbardziej emocjonujących wątków tej imprezy. Kolejne mecze pokażą, czy Francuz zdoła dogonić starszego kolegę z boiska.